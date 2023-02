VOTAÇÃO: quem pode ser o novo treinador do Flamengo em 2023?

Com a sequência de derrotas e eliminações em torneios importantes, torcedores pedem a saída de Vítor Pereira do comando do Flamengo

A derrota para o Independiente del Valle na última terça-feira, 21 de fevereiro, durante o primeiro jogo da Recopa preocupa os torcedores do Flamengo. O desempenho do elenco dentro de campo não é o mesmo do ano passado, além da sequência de resultados ruins e eliminações. Se Vítor Pereira deixar o cargo, quem pode ser o novo treinador do Rubro-Negro?

Quem deve ser o novo técnico do Flamengo em 2023

Vítor Pereira se tornou alvo da torcida flamenguista após uma sucessão de derrotas, como o vice-campeonato na Supercopa do Brasil para o Palmeiras e a eliminação na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA diante do Al Hilal, da Arábia Saudita.

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo falam sobre novas opções para assumir o cargo na temporada. O nome mais popular é o de Dorival Júnior, treinador que deixou o cargo no fim do ano passado para que o português pudesse assumir.

Mas com a saída de Vítor Pereira, quem deve ser o novo treinador do Flamengo?

Vítor Pereira deve ser demitido do Flamengo?

Dorival Júnior de volta no Flamengo?

Parece que o torcedor ainda não esquecer o trabalho de Dorival Júnior. Na temporada passada, o profissional foi chamado para ocupar o lugar deixado por Paulo Sousa, após uma sucessão de resultados ruins.

Dorival assumiu em junho, marcou 38 partidas no comando do time com 23 vitórias, seis empates e nove derrotas segundo o portal Transfermarkt, além do título da Copa do Brasil e da Libertadores.

No entanto, Dorival foi demitido para dar lugar à VP. Agora, os torcedores pedem o retorno do treinador. O comandante parecia trabalhar muito bem com o grupo, tendo respeito por parte dos jogadores e conseguindo manter a grande casa em ordem.

Dorival está sem time.

Torcedor quer Jorge Jesus

O português Jorge Jesus deixou o Flamengo em 2020, mas o torcedor rubro-negro parece ainda não ter esquecido os bons momentos com o treinador.

Jesus foi responsável pela conquista do Brasileirão, Recopa, Libertadores e Supercopa do Brasil entre 2019 e 2020, além de montar um dos melhores elencos que o Flamengo já teve, com Gabriel Barbosa, Arrascaeta e Bruno Henrique no ataque.

O treinador português teve 51 partidas no comando do time carioca, com 39 vitórias, sete empates e cinco derrotas, segundo dados do portal Transfermarkt.

Atualmente ele treina o Fenerbahce, na Turquia.

Cuca está livre no mercado

Outro nome que também está livre no mercado do futebol é Cuca. O comandante brasileiro está sem clube desde que foi desligado do Atlético Mineiro em sua segunda passagem, em 2022.

Cuca acumula duas passagens no Flamengo, a primeira em 2005 e a segunda entre 2008 e 2009. Ele venceu a edição do Campeonato Carioca na segunda vez, mas não faturou nenhum outro troféu de expressão.

Agora, Cuca está sem trabalho e pode ser cotado para assumir o Flamengo.

Tite pode ser o novo técnico do Flamengo?

O treinador Tite tem uma longa passagem pela Seleção Brasileira, mas foi no Corinthians que ele realmente se destacou no futebol.

Após colocar um fim na carreira de jogador, Adenor tratou de se aventurar como treinador. Começou no Sul, região onde nasceu, com times como Garibaldi, Caxias, Veranópolis, Ypiranga, Juventude e o Grêmio.

Em 2003, ele seguiu para outros estados ao trabalhar com o São Caetano, Corinthians, Atlético MG e Palmeiras, mas não teve destaque em nenhum deles. Em 2007 transferiu-se para o Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, depois o Internacional e o Al-Wahda FC.

Em 2010, Tite foi contratado para assumir o Corinthians, onde fez história. Ganhou a Libertadores, Recopa, dois títulos brasileiros entre 2010 e 2015, além do Mundial em 2012.

No ano de 2016, ele aceitou ser o novo treinador da Seleção Brasileira. A sua passagem, porém, resultou em duas eliminações para europeus nas quartas de final da Copa do Mundo, 2018 e 2022, e um título da Copa América.

Roger Machado está livre no mercado

Outro treinador que está sem clube no momento é Roger Machado. O profissional nunca passou pelo Flamengo, e por isso pode ser considerado uma boa pedida.

Roger tem passagens por Grêmio, Juventude, Novo Hamburgo, Atlético MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense. O seu último clube foi o Tricolor Gaúcho, em 2022. O treinador não teve bons resultados dentro de campo, substituído por Renato Gaúcho na reta final da Série B do Brasileirão.

No ano passado, ele venceu o Campeonato Gaúcho com o Grêmio. Agora, resta saber se ele poderia ser uma opção ao torcedor do Flamengo?

Lisca sem clube no momento

Outro comandante que nunca passou pelo Flamengo, mas está livre no mercado, é Lisca. Assim como os outros nomes da lista, o treinador também é um dos mais experientes no futebol brasileiro.

Lisca tem passagens por Náutico, Sampaio Corrêa, Ceará, Joinville, Internacional, Paraná, Guarani, Criciúma, América Mineiro, Vasco, Sport, Santos e Avaí, seu último trabalho em 2022.

Como técnico, o profissional não conquistou nenhum título de expressão, mas foi importante para ajudar times como Ceará, América e Vasco a escaparem do rebaixamento.

Números de VP no Flamengo

Vítor Pereira não faz um bom início no comando do Flamengo. O seu trabalho, entretanto, é bastante comparado ao de Paulo Sousa no começo de 2022, também português.

De acordo com os dados do portal de estatísticas Transfermarkt, Vítor tem 11 partidas, com seis vitórias, dois empates e três derrotas. Ele perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e teve que se contentar com a medalha de bronze no Mundial de Clubes. Agora, tem a Recopa para dar a volta por cima, o que não deve ser nada fácil.

Em comparação ao trabalho de Paulo, o português ex-treinador teve 32 partidas, com 19 vitórias, seis empates e sete derrotas, segundo o portal de estatísticas Transfermarkt em 2022. Ele perdeu a Supercopa do Brasil para o Atlético MG na Supercopa do Brasil nos pênaltis.

Vítor também comanda a equipe no Campeonato Carioca, onde se mantém na liderança da Taça Guanabara.

