Los Angeles Lakers x Grizzlies: como assistir a NBA Playoffs

Vai começar os playoffs da NBA! Neste domingo, 16 de abril, o Memphis Grizzlies recebe o Los Angeles Lakers para o primeiro jogo da série na Conferência Oeste na temporada. O jogo do Lakers hoje começa às 16h (Horário de Brasília) no Ginásio FedExForum, em Tennessee. Quem vai abrir a vantagem nos playoffs?

O Grizzlies terminou em segundo lugar na conferência enquanto o Lakers conquistou a sétima vaga através do torneio Play-In, a repescagem da NBA.

Assistir o jogo do Lakers hoje ao vivo

O jogo entre Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers tem transmissão na ESPN 2, Star Plus e NBA League Pass ao vivo às 16h. O canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN 2, Star Plus e NBA League Pass

Como funciona os playoffs da NBA?

Com o fim da temporada regular, os playoffs começam na NBA, a liga de basquete norte-americana. Os playoffs são a fase eliminatória do torneio e contam com três fases: a primeira rodada, semifinal e a final. Os campeões de cada conferência se enfrentam nas finais da NBA.

Oito clubes em cada conferência, Leste e Oeste, jogam os playoffs. Os seis primeiros avançam de maneira direta, enquanto do sétimo ao oitavo jogam o torneio Play-In, repescagem da NBA pelas últimas duas vagas.

Cada embate dos playoffs é disputado em série de sete jogos. O time que vencer quatro jogos primeiro avança para a fase seguinte da competição. O time com a melhor campanha fica com a vantagem de fazer o sétimo jogo em sua casa, caso seja necessário.

Calendário de jogos do Lakers em 2023

O primeiro jogo da série entre Memphis Grizzlies será disputado neste domingo, 16 de abril, na cidade de Memphis, no estado do Tennessee. Quem vencer garante a vantagem nos playoffs. Cada jogo do Lakers nos playoffs já está marcado no calendário, mas os horários podem sofrer alteração de acordo com a NBA.

Memphis Grizzlies x Los Angeles - jogo 1

Domingo, 16/04 às 16h

Arena FedExForum

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers - jogo 2

Quarta-feira, 19/04 às20h30

Arena FedExForum

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies - jogo 3

Sábado, 22/04 às 23h

Crypto.com Arena

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies - jogo 4

Segunda-feira, 24/04 às 23h

Crypto.com Arena

Memphis Grizzlies x Los Angeles - jogo 5

Quarta-feira, 26/04 com horário a definir

FedExForum

Los Angeles x Memphis Grizzlies - jogo 6

Sexta-feira, 28/04 com horário a definir

Crypto.com Arena

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers - jogo 7

Domingo, 30/04 com horário a definir

FedExForum

