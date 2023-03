Ao vivo: assistir jogo do Palmeiras x Avaí no Brasileirão feminino hoje (12/3)

O Palmeiras quer brigar pela liderança do Brasileirão Feminino. Neste domingo, 12/03, enfrentará o Avaí para buscar os três pontos e destronar o seu rival Corinthians na ponta da tabela. O jogo do Palmeiras feminino hoje começa às 15h (horário de Brasília), válido pela terceira rodada no Estádio Caçador.

Sem transmissão na TV, o jogo do Palmeiras feminino hoje será exibido apenas no canal do Avaí no Youtube, disponível de graça para todo o Brasil às 15h, horário de Brasília.

Como a emissora responsável pelos direitos de transmissão optou por não passar o jogo entre Avaí e Palmeiras no canal hoje, a única maneira do torcedor acompanhar é pela internet.

O Youtube se tornou outra plataforma para ver os jogos do Brasileirão Feminino. Os clubes determinam seus canais para deixar o sinal disponível com imagens para a torcida. É de graça e não precisa se cadastrar para ter acesso as imagens.

Assista ao jogo do Palmeiras feminino hoje de graça.



Classificação do Palmeiras feminino no Brasileirão feminino 2023

No Campeonato Brasileiro Feminino, dezesseis times das mais diferentes regiões do país jogam a primeira fase em quinze rodadas.

1 Corinthians - 6 pontos

2 Palmeiras - 6 pontos

3 Ferroviária - 6 pontos

4 Internacional - 6 pontos

5 Santos - 4 pontos

6 São Paulo - 4 pontos

7 Cruzeiro - 4 pontos

8 Grêmio - 4 pontos

9 Flamengo - 3 pontos

10 Real Brasília - 3 pontos

11 Bahia - 1 ponto

12 Athletico PR - 1 ponto

13 Atlético MG - 0 pontos

14 Avaí - 0 pontos

15 Real Ariquemes - 0 pontos

16 Ceará - 0 pontos

Como funciona o Brasileiro Feminino?

Dezesseis equipes disputam o Campeonato Brasileiro Feminino, ou Brasileirão como também é chamado. Ele é jogado em quatro fases: a primeira, quartas de final, semifinal e a final.

Em pontos corridos por 15 rodadas em turno único, os times jogam a primeira fase, ou seja, cada time vai enfrentar o outro somente uma vez. Os oito primeiros da classificação avançam para as quartas de final, seguido da semifinal e a final.

As três etapas do mata-mata acontecem em ida e volta. Na parte de baixo, os quatro últimos elencos são rebaixados para a segunda divisão.

