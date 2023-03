Saiba onde vai passar o jogo do Corinthians sub 20 hoje. Foto: Reprodução Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

Assistir jogo do Corinthians sub 20 hoje: transmissão e horário ao vivo (10/03)

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Internacional nesta sexta-feira, 10 de março, com início às 19h (Horário de Brasília), durante a primeira fase. O jogo do Corinthians sub 20 vai acontecer no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo.

Os dois time estão no grupo A na primeira fase. O elenco alvinegro vem de vitória em cima do Flamengo, enquanto o Inter empatou com o Cuiabá.

Transmissão do jogo do Corinthians sub 20 hoje

O jogo do Corinthians sub 20 hoje vai passar no SporTV e GloboPlay para todo o Brasil. Nesta sexta-feira, a transmissão é exclusiva só na televisão paga, sem passar no canal aberto.

As operadoras de TV exibem as imagens do jogo entre Internacional e Corinthians nas categorias de base só para quem é assinante. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil, e se o torcedor não tem deve entrar em contato com o seu operador.

Outra opção é acessar o GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. Quem é assinante e tem acesso à plataforma pode assistir ao vivo o canal no computador ou no aplicativo para celular, tablet ou na smartv.

Como funciona o Brasileirão sub 20?

Vinte equipes jogam o Campeonato Brasileiro Sub 20 da temporada. O torneio é dividido em quatro etapas: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a final.

Os times foram separados em dois grupos (A e B) de dez cada, onde só podem enfrentar os integrantes da própria chave entre nove rodadas, em turno único. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Os quatro vencedores vão para a semifinal, e os ganhadores disputarão a final da categoria.

As quartas de final e a semifinal são jogadas em ida e volta, enquanto a final acontece em partida única.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O gaúcho Jonathan Benkenstein Pinheiro é quem vai apitar o jogo do Corinthians e Internacional nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Brasileirão sub 20.

Os assistentes vão ser Gustavo Marin Schier e Fabricio Lima Baseggio, também do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro escalado é Erico Andrade de Carvalho. O analista de campo é Julio Cesar Rodrigues dos Santos, sem a presença do VAR na partida.

