Saiba como assistir o jogo do Athletico hoje. Foto: Reprodução Gustavo Oliveira/athletico.com.br

Athletico PR e América jogam neste domingo, 11 de junho, com transmissão ao vivo

Como assistir América MG x Athletico PR ao vivo e horário do jogo - 11/6

Como assistir América MG x Athletico PR ao vivo e horário do jogo – 11/6

Neste domingo, 11 de junho, tem jogo do América MG x Athletico PR ao vivo no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A bola vai rolar às 11h, horário de Brasília, pela décima rodada do Brasileirão. Veja os detalhes da transmissão e como assistir pela internet.

Assistir América MG x Athletico PR ao vivo pela internet

Além de assistir o jogo do Athletico PR hoje no Premiere, o torcedor também pode sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming pago que retransmite o sinal do pay-per-view.

Como assistir o jogo no GloboPlay?

Acesse o site www.globoplay.globo.com ou no aplicativo de sua preferência. Clique no menu e na opção "entrar" e preencha no espaço em branco todos os requisitos como email e senha de usuário.

Depois, retorne ao menu e vá na opção "Agora na TV" ou, se preferir, encontre a sessão de canais ao vivo. Daí, escolha o canal Premiere e assista a programação como e onde quiser.

Relembre os títulos do Athletico-PR

Escalações de América MG x Athletico

Tanto América como Athletico possuem baixas importantes para o jogo deste domingo. Do lado do Coelho, os atletas Dadá Belmonte, Adyson, Benítez, Matheusinho, Ricardo Silva e Luan continuam fora.

Para o Furacão, Pedro Henrique está suspenso enquanto Pablo e Fernandinho ainda se recuperam.

América MG: Mateus; Iago Maidana, Danilo Avelar, Wandrson, Marcinho; Lucas Kal, Breno, Juninho; Everaldo, Aloísio e Felipe Azevedo (Técnico: Vagner Mancini).

Athletico PR: Bento; Thiago Heleno, Fernando, Zé Ivaldo, Madson; Erick, Alex Santana, David Terans; Vitor Roque, Cuello e Canobbio (Técnico: Paulo Turra).

>> Quantas rodadas tem o Brasileirão 2023?

Jogos da décima rodada do Brasileirão

Para fechar a décima rodada do Brasileirão, cinco jogos serão disputados neste domingo.

Sábado, 10 de junho:

Coritiba 0 x 0 Santos

Atlético MG 1 x 1 Bragantino

Bahia 2 x 2 Cruzeiro

Corinthians 1 x 1 Cuiabá

Botafogo 0 x 0 Fortaleza

Domingo, 11 de junho:

11h - América MG x Athletico PR

16h - São Paulo x Palmeiras

16h - Internacional x Vasco

18h30 - Goiás x Fluminense

18h30 - Flamengo x Grêmio

Leia também:

Veja como ficou o chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2023