Estreia do Flamengo no Brasileirão vai passar na Globo 2023?

Após a derrota na final do Carioca e na Copa do Brasil, o Flamengo estreia na nova temporada do Brasileirão. O clube mantém o status de favorito ao título e, por isso, quer fazer bonito neste domingo. Contra o Coritiba, o jogo começa às 16h (Horário de Brasília), pela primeira rodada, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Mengão vem de derrota para o Maringá na Copa do Brasil, enquanto o Coxa empatou com o Sport também na competição.

Onde assistir ao jogo do Flamengo hoje?

A Globo e o Premiere transmitem a estreia do Flamengo no Brasileirão de futebol neste domingo. Na TV aberta, jogo será exibido nos seguintes estados: RJ, PR, SC, ES, MT, MS, BA, SE, AL, PE, PB, RN, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AP, DF e cidade de Juiz de Fora. A narração será de Gustavo Villani e comentários de Júnior e Roger Flores.

Já no Premiere a transmissão será para todo o Brasil, sem exceções. Só quem é assinante do pacote de canais em operadoras de TV por assinatura pode assistir ao pay-per-view. O mesmo acontece com o GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Escalações de Flamengo x Coritiba

Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, David Luiz; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro.

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana, Victor Luis; Andrey, Bruno Gomes, Liziero; William Potker, Rodrigo Pinho e Alef Manga.

Bruno Henrique pode jogar com o Flamengo neste domingo. O atacante treina com o grupo e está praticamente pronto para entrar em campo. O técnico Mário Jorge vai comandar o elenco rubro-negro hoje. Para o Coxa, apenas Henrique é desfalque.

Arbitragem

O árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima vai apitar o jogo do Flamengo e Coritiba neste domingo, pela primeira rodada do Brasileirão. Os auxiliares vão ser Danilo Ricardo Simon, Karla Renata Cavalcanti e o quaro árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano.

Todos os jogos da primeira divisão terão o VAR, árbitro de vídeo. Daniel Nobre Bins será o responsável por observar cada lance duvidoso e polêmico no jogo de hoje.

Como chegar no Maracanã?

Além de acompanhar na televisão ou no celular, o flamenguista também tem a opção de acompanhar o jogo direto do Maracanã, no coração do Rio de Janeiro. O estádio está localizado na Avenida Pres. Castelo Branco, no bairro chamado Maracanã na zona norte.

Para chegar no estádio, as estações próximas são São Cristóvão e Maracanã. Para ir de metrô, pegue a linha 2 e desça na Estação Maracanã ou São Cristóvão.

Para quem vai visitar o Maracanã, saiba que o estádio não tem estacionamento.

