Jogo do Corinthians e Palmeiras feminino: onde assistir segunda, 17/04

É dia de Derby Paulista no futebol feminino! Nesta segunda-feira, 17 de abril, o duelo entre Corinthians e Palmeiras será disputado no Parque São Jorge, às 18h30, horário de Brasília. O jogo do Corinthians feminino é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro na primeira divisão.

O árbitro Ilbert Estevam da Silva vai apitar o clássico paulista nesta segunda. Os auxiliares escalados foram Bruno Silva de Jesus, Alberto Poletto e Pablo Rodrigo Soares de Oliveira. Vale lembrar que não tem VAR no Brasileiro Feminino.

Onde vai ser transmitido o jogo do Corinthians feminino?

O jogo do Corinthians e Palmeiras tem transmissão no SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura, e também no GloboPlay - plataforma de assinatura da Globo.

Para assistir o Globoplay é necessário ser assinante do streaming, que tem plano anual ou mensal, e o pagamento pode ser feito com carteiras digitais ou cartões de crédito.

É possível acompanhar também as últimas informações do jogo pelo Twitter do Corinthians.

Escalações de Corinthians e Palmeiras

Provável escalação do jogo do Corinthians hoje: Tainá Borges; Paulinha, Tarciane, Mariza, Isabela; Ju Ferreira, Vic Albuquerque, Fernanda; Carol Nogueira, Millene e Jheniffer.

Provável escalação do jogo do Palmeiras hoje: Katherine Tapia; Bruna Calderan, Sorriso, Bárbara, Poliana; Andressinha, Duda Santos, Juliete; Bia Zaneratto, Letícia Ferreira e Laís Estevam.

Classificação do Brasileirão feminino 2023

Veja a pontuação das equipes na atual sétima rodada.

1 Ferroviária - 18 pontos

2 Corinthians - 16 pontos

3 Internaiconal - 16 pontos

4 Flamengo - 15 pontos

5 Palmeiras - 14 pontos

6 Atlético MG - 12 pontos

7 São Paulo - 12 pontos

8 Santos - 11 pontos

9 Cruzeiro - 11 pontos

10 Grêmio - 10 pontos

11 Bahia - 7 pontos

12 Athletico PR - 4 pontos

13 Real Brasília - 4 pontos

14 Avaí - 1 ponto

15 Real Ariquemes - 0 pontos

16 Ceará - 0 pontos

Dezesseis clubes disputam o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. Organizado pela CBF, o torneio traz uma disputa em pontos corridos por quinze rodadas na primeira fase.

Os oito primeiros avançam para as quartas de final, onde jogarão em ida e volta. Depois vem as semifinais e a final, ambos em duas partidas.

O chaveamento das quartas de final funciona da seguinte maneira: 8º colocado x 1º lugar, 5º colocado x 4º lugar e assim sucessivamente.

Agenda

Após se enfrentarem nesta segunda-feira, o próximo jogo do Corinthians feminino e Palmeiras será na semana que vem, pela oitava rodada do Brasileirão.

O Palmeiras entra em campo no domingo, 23 de abril, contra o Atlético MG, às 18h. Já o Timão vai jogar contra o Internacional, fora de casa, na segunda-feira, dia 27 de abril, às 17h30.

