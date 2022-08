Jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo: onde assistir e horário (15/08)

Pelas quartas de final do Brasileirão, o jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo vai ser contra o Internacional nesta segunda-feira, 15 de agosto, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A transmissão e as principais informações você confere no texto a seguir.

Onde assistir jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo

O jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo vai passar no SporTV, às 20h (Horário de Brasília). Transmitido para todo o país, o confronto de futebol feminino entre Flamengo e Internacional vai passar no canal do SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir online, o serviço de streaming é a principal opção do torcedor, disponível apenas para assinantes através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Flamengo e Internacional no Brasileirão Feminino

Para chegar até aqui, o Flamengo terminou em 6º lugar na tabela do Brasileirão com 25 pontos. O elenco feminino marcou sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas na primeira fase, com 25 gols marcados e 17 sofridos dentro e fora de casa. De acordo com o chaveamento, o elenco tem de enfrentar o Inter, que teve uma campanha superior.

O Internacional, por outro lado, ficou em terceiro lugar na classificação do Brasileirão Feminino com 33 pontos, contabilizando dez vitórias, três empates e duas derrotas apenas. Por esse motivo, as gaúchas são as favoritas no duelo desta segunda-feira, onde vale a classificação até a próxima fase.

Escalações do Flamengo x Internacional

Duda, suspensa, não poderá representar o Fla neste primeiro jogo das quartas de final.

Provável escalação do Flamengo: Natascha; Sole, Duda, Maria, Thaisa; Monalisa, Daiane, Rayane, Giovanna; Jucinara e Cida.

A equipe gaúcha não tem nenhum desfalque no elenco principal.

Provável escalação do Internacional: May; Belinha, Isadora, Ju, Bruna Benites; Isabela, Dayana, Maiara; Millene, Lelê e Maiara.

Quartas de final do Brasileirão Feminino 2022

As equipes de Palmeiras, São Paulo, Internacional, Corinthians, Real Brasília, Flamengo, Ferroviária e Grêmio disputam as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino na primeira divisão. Somente quatro se classificam para as semifinais da competição.

Disputado no sistema de ida e volta, as quartas acontecem em 14, 15, 20, 21 e 22 de agosto. Lembrando que não tem gol fora de casa no Brasileirão Feminino.

Os confrontos foram definidos de acordo com o chaveamento estipulado pela CBF, descrito no regulamento do torneio feminino. Como os oito primeiros da tabela se classificam, então o chaveamento é o seguinte: o 1º colocado enfrenta o 8º lugar, o 2º lugar joga contra a 7ª posição e assim por diante.

Confira todos os resultados da primeira rodada das quartas de final no Brasileirão Feminino.

Grêmio 0 x 5 Palmeiras

Real Brasília 0 x 2 Corinthians

Ferroviária 0 x 0 São Paulo

Flamengo x Internacional

