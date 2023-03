Jogo do Flamengo feminino hoje: como assistir de graça na internet - 11/03

O Flamengo visita o Real Ariquemes na tarde deste sábado, 11 de março, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da temporada. No Estádio Aluizio Ferreira, em Rondônia, o jogo do Flamengo feminino está marcado para começar às 16h30 (Horário de Brasília).

Como assistir o jogo do Flamengo feminino hoje

O canal da FLATV no Youtube vai transmitir o jogo do Flamengo feminino contra o clube neste sábado, ao vivo e de graça para todo o Brasil. Nenhum canal vai exibir o duelo do Brasileirão na categoria.

Como as emissoras responsáveis pelos direitos de transmissão optaram por não exibir o jogo do feminino neste sábado, o torcedor deve sintonizar o canal do clube de Rondônia para assistir. Dá para ver no site, pelo computador, ou no aplicativo no celular, tablet ou smartv de graça. Não precisa se cadastrar para ter acesso as imagens.

Final da Libertadores 2023 será no Rio de Janeiro

Como funciona o Brasileirão Feminino?

O Campeonato Brasileiro Feminino é a principal competição da categoria no Brasil. Dezesseis equipes dos mais diferentes lugares do país disputam o torneio, à exemplo do masculino. O Brasileirão tem quatro fases: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a final.

Dezesseis times jogam a primeira fase em pontos corridos. São 15 rodadas em turno único, ou seja, cada time vai enfrentar o outro somente uma vez. Os oito primeiros da classificação avançam para as quartas de final, seguido da semifinal e a final.

As três etapas do mata-mata acontecem em ida e volta. Na parte de baixo, os quatro últimos elencos são rebaixados para a segunda divisão.

Classificação da primeira fase

Dezesseis equipes disputam a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino.

1 Corinthians - 6 pontos

2 Palmeiras - 6 pontos

3 Ferroviária - 6 pontos

4 Santos - 4 pontos

5 São Paulo - 4 pontos

6 Cruzeiro - 4 pontos

7 Grêmio - 4 pontos

8 Real Brasília - 3 pontos

9 Flamengo - 3 pontos

10 Internacional - 3 pontos

11 Bahia - 1 ponto

12 Athletico PR - 1 ponto

13 Atlético MG - 0 pontos

14 Avaí - 0 pontos

15 Real Ariquemes - 0 pontos

16 Ceará - 0 pontos

Leia também

Títulos do Corinthians Feminino