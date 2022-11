Jogo do Internacional hoje: que horas vai ser e onde assistir (05/11/2022)

O Internacional enfrenta o Athletico PR neste sábado, 05 de novembro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A com início às 21h (Horário de Brasília). O jogo do Internacional hoje vai ser no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo para todo o país ao vivo.

Que horas é o jogo do Internacional hoje no Brasileirão

O jogo do Internacional hoje começa às 21h (Horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, neste sábado pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Se você mora nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, além de Fernando de Noronha, fique atento com a diferença entre os horários.

O Estádio Beira-Rio, localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem capacidade para receber 50 mil torcedores. Neste sábado o local não deve estar lotado, mas promete contar com grande parte da torcida de ambos os clubes.

Qual canal vai passar o jogo do Internacional hoje

O jogo do Internacional hoje tem transmissão do Sportv e Premiere, às nove da noite (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, o torcedor deve sintonizar o pacote de canais para assistir ao jogo de hoje do Brasileirão.

Outra opção é sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo. O aplicativo está disponível para celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

TV: Sportv e Premiere

Online: GloboPlay

Informações de Internacional x Athletico PR no jogo de hoje

O Internacional já está garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Em segundo lugar com 64 pontos, briga apenas para se manter como vice-campeão depois do Palmeiras conquistar o título na temporada. O Colorado contabiliza 17 vitórias, 13 empates e cinco derrotas, mas vindo de derrota para o América Mineiro na última rodada.

Vice-campeão da Libertadores, o Athletico tenta se recuperar da derrota para o Flamengo na final da competição disputada no sábado passado, no Equador. O time paranaense vem na sexta posição com 54 pontos, conquistados em 15 vitórias, nove empates e 11 derrotas com o total de 44 gols marcados e 45 sofridos. Na última rodada venceu o Goiás em casa.

O Furacão precisa dos três pontos para se classificar à Libertadores.

Escalações:

Provável escalação do Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Johnny, De Pena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson; Alemão.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Fernandinho, Alex Santana, David Terans; Vitor Bueno, Vitinho e Vitor Roque.

Internacional x Athletico PR: últimos jogos

Athletico PR 0 x 0 Internacional

Internacional 2 x 1 Athletico PR

Athletico PR 2 x 1 Internacional

Jogos da 36ª rodada no Brasileirão hoje

Além do jogo entre Internacional e Athletico PR, outros nove confrontos serão disputados neste fim de semana pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O destaque fica para os encontros entre Fluminense e São Paulo, além de Santos e Avaí, que pode contar com o rebaixamento do clube catarinense. Já o Flamengo visita o Coritiba.

Confira todos os jogos da rodada neste sábado e os horários.

Sábado (05 de novembro):

16h30 - Santos x Avaí

16h30 - Fluminense x São Paulo

19h - RB Bragantino x América MG

19h - Goiás x Juventude

20h30 - Corinthians x Ceará

21h - Internacional x Athletico PR

Domingo (06 de novembro):

16h - Fortaleza x Atlético GO

16h - Coritiba x Flamengo

18h30 - Cuiabá x Palmeiras

Segunda-feira (07 de novembro):

20h - Atlético MG x Botafogo

