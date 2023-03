Onde assistir Palmeiras x Fortaleza sub 20 hoje no Brasileirão - 24/03

Onde assistir Palmeiras x Fortaleza sub 20 hoje no Brasileirão – 24/03

O Palmeiras recebe o Fortaleza nesta sexta-feira, 24 de março, para disputarem a quarta rodada do Brasileirão Sub-20 na primeira fase. Em grupos distintos, as equipes entram em campo às 10h (Horário de Brasília), no Allianz Parque, a casa do Verdão.

Na última rodada o Palmeiras venceu o Goiás, enquanto o Fortaleza vem de derrota para o Athletico.

Confira onde assistir o jogo da França x Holanda nas Eliminatórias

Assistir o jogo do Palmeiras sub-20 hoje no Youtube

O jogo do Palmeiras sub 20 hoje vai passar na TV Palmeiras no Youtube de graça. O torcedor só precisa acessar a plataforma de vídeos e assistir como e onde quiser.

O Youtube está disponível para todo o Brasil. Basta acessar o canal, clicar no play do vídeo e assistir o jogo do conforto da sua casa. A transmissão acontece no site ou aplicativos para celular, tablet, smartv e videogames.

Não precisa se inscrever ou pagar nada para ter caesso.

Como funciona o Brasileirão sub 20?

Vinte equipes disputam o Campeonato Brasileiro sub 20 este ano. Elas foram divididas em dois grupos de dez, onde vão jogar nove rodadas em turno único e pontos corridos. Os times vão enfrentar os oponentes do mesmo grupo nesta fase.

Ao fim das rodadas, os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. As quartas e a semifinal são jogadas em ida e volta, enquanto a final é feita em partida única.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis define o time que avança para a etapa seguinte. Não tem prorrogação na competição.

Qual a classificação do Palmeiras no sub-20?

O Palmeiras ocupa a quarta posição do grupo B no Campeonato Brasileiro sub-20. Com seis pontos, o time contabiliza duas vitórias e uma derrota na competição.

A derrota foi para o Bahia na rodada de estreia do Brasileirão. Depois, o time venceu os desafios seguintes. Se ganhar o duelo nesta sexta-feira poderá brigar pela liderança uma vez que descontar a diferença nos pontos com o Bahia, atual líder.

Dez times estão no grupo B, são eles Bahia, Santos, Athletico PR, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Fortaleza, Atlético GO e Goiás.

Confira a classificação atual do grupo B no Brasileirão.

GRUPO B

1 Bahia - 9 pontos

2 Santos - 7 pontos

3 Athletico PR - pontos

4 Palmeiras - 6 pontos

5 Cruzeiro - 6 pontos

6 Grêmio - 6 pontos

7 São Paulo - 4 pontos

8 Fortaleza - 3 pontos

9 Atlético GO - 1 ponto

10 Goiás - 0 pontos

Campanha do Palmeiras

O Palmeiras disputou três jogos no Brasileirão da categoria no momento. Venceu duas mas perdeu uma, o que lhe garante seis pontos. Dentro de casa venceu um e perdeu outro, enquanto fora venceu.

Confira os resultados do Palmeiras até agora.

Palmeiras 0 x 1 Bahia

Atlético GO 0 x 3 Palmeiras

Palmeiras 3 x 1 Goiás

Quantos brasileiros sub-20 o Palmeiras tem?

O Palmeiras contabiliza 2 títulos do Brasileirão sub-20, conquistados em 2018 e 2022. O Verdão é o atual campeão do torneio de base depois de derrotar o Corinthians na temporada passada.

Em todas as vezes que chegou até a final, o Verdão conseguiu levantar a taça. Os resultados mostram a força das categorias de base do clube que investe cada vez mais nos garotos.

Data do mata-mata

Assim que a fase de grupos terminar, as quartas de final do Brasileirão nas categorias de base serão jogadas em 22 e 23 de julho os jogos de ida, e 29 e 30 de julho a volta.

Depois, a semifinal está agendada para 05 e 06 de agosto, enquanto a volta será em 12 e 13 de agosto. A final em partida única será disputada em 08 de setembro.

Próximo jogo do Palmeiras

Depois do confronto contra o Fortaleza neste sábado, o Palmeiras volta a jogar na quinta-feira, 30 de março, contra o Cruzeiro pela quinta rodada do Brasileirão.

O duelo vai ser no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, às 15h (Horário de Brasília).

30/03 às 15h - Cruzeiro x Palmeiras - 5ª rodada do Brasileirão Sub 20

Leia também

Quando começa a fase de grupos da Libertadores 2023