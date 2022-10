Onde vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo no Brasileirão (16)

O Avaí quer escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Para isso, terá de vencer o Fluminense, integrante fixo no G4 da classificação, neste domingo, 16 de outubro. A bola vai rolar no jogo do Fluminense hoje às 19h (Horário de Brasília), na Ressacada pela rodada número 32.

Quer saber onde assistir ao jogo do Fluminense hoje? Confira as informações que você precisa saber no texto.

Onde assistir o jogo do Fluminense hoje ao vivo

O SporTV e o Premiere transmitem o jogo do Fluminense hoje às 19h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Além disso, o torcedor também pode assistir no GloboPlay, plataforma de streaming.

Por todo o território brasileiro, o torcedor pode sintonizar os canais do SporTV e Premiere, na TV fechada, para assistir o embate de Avaí e Fluminense. O pay-per-view, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade entre as operadoras.

Não é assinante da TV paga? Fique tranquilo torcedor, se você possui o GloboPlay, sistema de streaming, você pode assistir pelo aplicativo. Disponível no celular, tablet, computador ou smartv, basta sintonizar a plataforma e escolher como e onde assistir.

Escalações de Avaí x Fluminense hoje:

Sem vencer por quatro rodadas, o Avaí entra em campo neste domingo com o principal e único objetivo de escapar da zona de rebaixamento. Em décimo nono lugar, é o penúltimo colocado com 28 pontos, conquistados em sete vitórias, sete empates e dezessete derrotas na temporada. Se vencer, assume a ponta da degola e fica próximo de escapar da degola.

Para o jogo de hoje, o elenco completo do Avaí deverá estar em campo.

Segundo o portal Terra, essa vai ser a Escalação do Avaí: Vladimir; Kevin, Rodrigo Freitas, Raphael e Cortez; Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean Pyerre; Pottker, Rômulo e Bissoli.

Após ser considerado como o melhor futebol no Brasileirão, o Fluminense vê o seu desempenho cair cada vez mais dentro de campo. Sem vencer por quatro rodadas seguidas, o tricolor carioca ocupa a quinta posição com 51 pontos, conquistados em quinze vitórias, seis empates e dez derrotas. Agora, o objetivo é apenas ganhar a vaga na Libertadores do ano que vem. O elenco tem o quarto melhor ataque com 48 gols marcados e 38 sofridos.

Como não disputa outras competições, o técnico Fernando Diniz não deve poupar jogadores.

De acordo com o Terra, a Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo e Calegari; André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Caio Paulista

Quem briga pela Libertadores para o ano que vem?

Neste momento, as equipes de Palmeiras, Internacional, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Athletico PR, Atlético MG e até mesmo o América Mineiro são os candidatos a ocuparem as vagas na parte de cima da classificação.

Como o Palmeiras é o líder com vantagem, já tem praticamente o seu espaço reservado. Além disso, como Flamengo e Athletico disputam a final da Libertadores este ano, se um dos dois terminar a temporada entre as vagas indicadas para a competição, abre-se um novo espaço na tabela.

Até a reta final da edição no Campeonato Brasileiro, com apenas seis rodadas para acabar, tudo pode acontecer entre os times favoritos.

