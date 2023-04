Como assistir Nova Iguaçu x América MG hoje online na Copa do Brasil - 12/04

Depois de perder o título mineiro no fim de semana para o Galo, o América Mineiro concentra-se para disputar a terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 12 de abril. O duelo do Nova Iguaçu x América MG é válido pela primeira partida às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira.

Este é apenas o primeiro jogo da terceira fase, ou seja, nenhum dos dois pode ser eliminado. A partida de volta está marcada para quarta-feira, 26 de abril, às 19h, em Belo Horizonte.

Onde vai passar Nova Iguaçu x América MG hoje

A partida entre Nova Iguaçu x América MG hoje será transmitida nos canais SporTV e Premiere ao vivo para todo o Brasil.

O torcedor só precisa sintonizar ambos os canais em sua programação na TV paga. É necessário obter ambos em sua operadora de TV por assinatura e, caso não tenha, entre em contato com o seu operador.

O Premiere, por outro lado, só está disponível por valor extra na mensalidade. Ele funciona como um pacote de canais e, por isso, é necessário compra-lo.

Como assistir o jogo online hoje?

Além de acompanhar o seu time do coração na TV, também existe a opção de torcer enquanto assiste pela internet, através do serviço de streaming GloboPlay.

O GloboPlay é um plataforma de vídeos sob demanda e ela só funciona para quem é assinante. Isso significa que é preciso desembolsar o valor necessário para se tornar membro.

Quem já é assinante pode assistir no computador, ou no aplicativo pelo celular, tablet ou smartv. Mas para se tornar um assinante GloboPlay entre no site (globoplay.globo.com), procure a opção "assine já" e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Dá para assistir o GloboPlay em qualquer lugar do Brasil.

Marcinho vai jogar hoje no América?

Nova contratação do América Mineiro, o lateral direito Marcinho foi registrado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e por isso está apto para jogar pelo clube.

Marcinho está disponível para jogar na Copa do Brasil e no Brasileirão. O último time do lateral foi o Bahia, onde vestiu a camisa por 17 partidas sem nenhum gol.

O treinador Vagner Mancini não deu pistas sobre quem irá utilizar nesta quarta-feira, principalmente após a derrota na final do Campeonato Mineiro para o Atlético. O comandante não deu entrevista coletiva após a derrota.

Como funciona a terceira fase da Copa do Brasil?

A Copa do Brasil se encaminha para a reta final da temporada com a terceira fase. Trinta e dois clubes disputam a etapa, onde 20 conquistaram a sua vaga através da primeira e segunda fase e os outros doze estreiam agora na competição.

Doze times do futebol brasileiro tem a vantagem de estrearem na Copa do Brasil apenas na terceira fase devido à suas posições no Brasileirão. Aqueles que ficam na parte de cima, ou na nona posição, conquistam a Série B ou a Copa Verde, por exemplo, ficam com a vantagem.

Isso significa que Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico PR, Atlético MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu só jogam a partir da terceira fase.

A diferença da terceira fase para as outras duas etapas anteriores é que jogos de ida e volta são realizados. Assim que a fase terminar, um novo sorteio será feito pela CBF para determinar o chaveamento e os jogos das oitavas de final.

