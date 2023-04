Como assistir online jogo do Santos x Botafogo SP na Copa do Brasil - 26/04

Como assistir online jogo do Santos x Botafogo SP na Copa do Brasil – 26/04

Santos e Botafogo de SP se enfrentam nesta quarta-feira, 26 de abril, em partida válida pela volta na terceira fase da Copa do Brasil, às 19h da noite, no Estádio Vila Belmiro. O jogo do Santos hoje tem transmissão na TV fechada e na internet.

Onde assistir o jogo do Santos hoje na internet?

A partida entre Santos e Botafogo hoje, 26, vai passar no SporTV e Premiere. Para assistir na internet, o torcedor terá que sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da Globo.

Odinei Ribeiro narra a partida partida ao lado das comentaristas Aline Calandrini e Fabíola Andrade.

Ambos os canais estão disponíveis na TV paga. Quem não tem a operadora em casa mas é cliente do GloboPlay pode assistir ambas as emissoras na plataforma. Entre no site www.globoplay.globo.com, procure pelos pacotes disponíveis e compre uma das duas opções: "GloboPlay e Premiere" ou "GloboPlay + Canais ao Vivo".

Data: 26 de abril de 2023

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Vila Belmiro - Santos (SP)

Onde assistir jogo do Santos e Botafogo SP hoje ao vivo: SporTV, Premiere e GloboPlay

Como vem as equipes para o jogo?

Desde que venceu o Botafogo no primeiro jogo da Copa do Brasil, o Santos não vence há três partidas. No fim de semana empatou com o Atlético MG na rodada do Brasileirão. Para chegar até a terceira fase, o Peixe ganhou do Ceilândia por 1 a 0 na primeira fase e depois do Iguatu por 3 a 0 na segunda.

Para o Botafogo de Ribeirão, o caminho até a terceira fase também foi longo. O time empatou com o Parnahyba na primeira fase e avançou, enquanto na segunda fase ganhou do São Raimundo por 3 a 1. No fim de semana o elenco paulista ganhou do Sampaio Corrêa na Série B.

+ Quais jogos da Copa do Brasil vão passar no Amazon Prime

Escalações de Santos x Botafogo SP

Em busca da classificação para as oitavas de final, os dois times deverão colocar em campo as melhores peças do elenco nesta quarta-feira. A partir das 19h, a bola vai rolar para o jogo do Santos e Botafogo SP hoje.

Confira as prováveis escalações para o duelo de hoje:

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi, Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo.

Botafogo SP: Matheus Albino; Vidal, Diogo Silva, Carlinhos, Jean; Filipe Souto, Guilherme Madruga, Tomás Andrade, Luiz Henrique; Robinho e Osman.

O que acontece em caso de empate?

Em caso de empate na soma dos dois placares, a disputa de pênaltis é iniciada entre as equipes para definir quem avança para a próxima fase.

O Santos ganhou por 2 a 0 no primeiro jogo da terceira fase. Por isso, o time da Baixada Santista só precisa do empate para carimbar o seu passaporte. Caso o Botafogo vença por 2 a 0, aí a disputa vai para pênaltis.

O Botafogo terá que fazer três gols ou mais para se classificar, além de torcer para que o Peixe não faça mais gols.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copa do Brasil (@copadobrasilcbf)

Leia também: Daniel Alves ainda está preso? Veja últimas notícias do caso