Em qual canal vai passar o jogo do Vasco x ABC hoje na Copa do Brasil (16/03)

O Vasco recebe o ABC nesta quinta-feira, 16 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Estádio São Januário será o palco do embate decisivo na competição, com a bola rolando no jogo do Vasco às 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Se a partida terminar empatada a disputa de pênaltis vai definir quem avança na competição.

Jogo do Vasco hoje vai passar no CazéTV?

O jogo do Vasco hoje não vai passar no CazéTV, no Youtube ou Twitch. O canal do influenciador Casimiro nas redes sociais transmite apenas os duelos em que o Cruz Maltino é mandante no Campeonato Carioca.

Quem possui os direitos da Copa do Brasil este ano é a Rede Globo e o serviço de streaming Amazon Prime Video. Desde a primeira fase até a final, os dois tem que dividir o calendário de jogos e escolherem quais partidas vão transmitir em suas plataformas.

Assistir Vasco x ABC hoje na Copa do Brasil

O jogo do Vasco hoje na Copa do Brasil será transmitido no SporTV, Premiere e GloboPlay ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira. O torcedor só não pode assistir ao duelo na TV aberta porque não tem sinal em nenhuma emissora.

Os canais SporTV e Premiere são responsáveis por exibirem os duelos entre as operadoras de TV por assinatura em todo o território brasileiro. O pay-per-view, no entanto, só está disponível por valor extra na mensalidade do torcedor. Entre em contato com o seu operador ou acesse o site do produto para obter o pacote.

Quem é assinante GloboPlay também pode assistir. A plataforma está disponível no site (globoplay.globo.com) e nos aplicativos para celular, tablet ou smartv.

Escalações de Vasco x ABC

O jogo desta quinta-feira deve trazer os elencos da seguinte maneira:

Provável escalação do jogo do Vasco hoje:

Léo Jardim (Goleiro) - Lucas Piton (Lateral), Léo Pelé (Lateral), Manuel Capasso (Zagueiro), Pumita (Lateral) - Jair (Volante), Andrey Santos (Volante), Galarza (Meia) - Alex Teixeira (Atacante), Pedro Raul (Atacante) e Gabriel Pec (Atacante).

Provável escalação do jogo do ABC hoje:

Simão (Goleiro) - Walfrido (Lateral), Afonso (Zagueiro), Richardson (Zagueiro), Walber (Zagueiro) - Jailson (Meia), Bruno Lima (Meia), Welligton Reis (Meia) - Jhonnathan (Atacante), Paulinho (Atacante) e Rafael Silva (Atacante).

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Vasco e ABC hoje na Copa do Brasil é o mineiro Paulo Cesar Zanovelli da Silva. O árbitro da FIFA foi escalado pela CBF na escala de arbitragem da competição.

Os assistentes vão ser Guilherme Dias Camilo e Marcyano da Silva Vicente, ambos de Minas Gerais. Já o quarto árbitro vai ser Tarcizo Pinheiro Caetano, do Rio. Não tem VAR na segunda fase da Copa do Brasil.

Possíveis adversários do Vasco na terceira fase

Muitas opções estão disponíveis na lista de classificados da terceira fase da Copa do Brasil. Além dos times que vencem o seu confronto na segunda fase, a etapa também vai contar com os doze times que vem diretamente da elite do Brasileirão, contando também com o atual campeão Flamengo.

Brasil de Pelotas, Remo, Bahia, Náutico, Santos, Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto ganharam o jogo da segunda fase nesta edição. Já times como Palmeiras, São Paulo, Athletico PR e Paysandu só entram a partir da terceira fase.

A terceira fase da Copa do Brasil não tem restrições, ou seja, clássicos estão liberados. O sorteio da CBF é que vai definir cada um dos embates, mas ainda não tem data ou horário definidos.

