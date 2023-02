Jogo do Vasco hoje na Copa do Brasil: transmissão na TV e online (23/02)

Jogo do Vasco hoje na Copa do Brasil: transmissão na TV e online (23/02)

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será o palco da estreia do Vasco na Copa do Brasil nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, diante do Trem, do Amapá. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no jogo do Vasco, válido pela primeira fase da competição de futebol, e terá transmissão pelo SporTV, Premiere e o Amazon Prime.

Qual canal vai passar jogo do Vasco hoje ao vivo

Sem qualquer transmissão na TV aberta, o canal da TV fechada e o pay-per-view são as únicas opções para assistir ao jogo do Vasco e Trem nesta quinta-feira na Copa do Brasil.

O pacote de canais está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

O torcedor precisa desembolsar valor extra na mensalidade para adquirir o pacote. Além disso, dá também para comprar avulso o pay-per-view no GloboPlay e no Amazon Prime.

A transmissão em ambos os canais estão disponíveis para todo o Brasil ao vivo. Basta sintonizar e torcer.

Assistir Vasco hoje online

O torcedor pode sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura, para assistir ao jogo do Vasco nesta quinta-feira na Copa do Brasil.

No GloboPlay o torcedor precisa ser assinante e possui o canal SporTV ou o Premiere no seu pacote de conteúdo.

Mas como assistir? O primeiro passo é acessar o GloboPlay, seja no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Clique no ícone do menu, localizado no canto esquerdo da tela, e escolha a opção "entrar". Depois, digite o seu email e a senha de usuário na plataforma.

Uma vez que estiver conectado na sua conta de assinante, deslize a tela e encontre o menu "AO VIVO", com os canais que o GloboPlay oferece para os assinantes. Aí, é só encontrar o SporTV ou o Premiere e desfrutar.

O que acontece em caso de empate?

Se o jogo entre Trem e Vasco terminar empatado nesta quinta-feira, o clube visitante se classifica automaticamente para a próxima fase.

Segundo o regulamento da CBF, o time melhor posicionado no RNC (Ranking Nacional dos Clubes) tem a vantagem de contar com o empate na primeira fase.

Confira o trecho extraído do regulamento da Copa do Brasil:

"1ª Fase – em caso de empate, estará classificado o clube melhor posicionado no RNC".

A regra só vale para a primeira fase. Na segunda fase, por exemplo, o empate levará a disputa de pênaltis, enquanto na terceira e nas outras fases o critério de desempate designado pela entidade é que vai definir quem segue.

Leia também

Com início ruim de VP, torcida insiste em volta de Jorge Jesus no Flamengo