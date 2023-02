Vítor Pereira assumiu o comando do Flamengo no início de 2023, mas não vem mostrando bom desempenho em campo

Com início ruim de VP, torcida insiste em volta de Jorge Jesus no Flamengo

Com início ruim de VP, torcida insiste em volta de Jorge Jesus no Flamengo

O começo de Vítor Pereira no Flamengo não é nada animador. Após a derrota no primeiro jogo da Recopa para o Independiente del Valle, o torcedor do clube carioca não poupou as críticas ao português, com direito à pedidos de demissão do treinador. Alguns, inclusive, relembraram a passagem de Jorge Jesus e pediram a volta do português.

Torcida do Flamengo pede volta de Jorge Jesus

Com a derrota para o Independiente del Valle no primeiro jogo da Recopa Sul Americana, torcedores do Flamengo foram para as redes sociais pedir a demissão de Vítor Pereira e cobrar pelo trabalho do português.

O começo de temporada do profissional não é nada animador. Na Supercopa do Brasil o time carioca perdeu para o Palmeiras, enquanto no Mundial de Clubes foi derrotado pelo Al Hilal e teve que se contentar com a medalha de bronze.

Alguns torcedores, inclusive, pediram a volta de Jorge Jesus, técnico português considerado um dos grandes ídolos por sua passagem vitoriosa entre 2019 e 2020. Isso porque o comandante venceu Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Recopa.

Nas redes sociais, flamenguistas pediram a volta de Jorge Jesus no clube. Alguns, inclusive, falaram sobre como o treinador é sempre lembrado pela torcida quando o time vai mal em campo.

Deixa o Felipe Luiz de técnico até o Jorge jesus voltar. https://t.co/qS9AbuoYyR — jozias🇧🇷 (@joziasrp) February 22, 2023

E o Jorge Jesus em, tá bem de saúde? Como tá de contrato? pic.twitter.com/cS4VqBDbe4 — Martins (@martins_crf_) February 22, 2023

Flamengo precisa urgentemente de um técnico! Sei lá, oferece uma grana alto pro Abel Ferreira, chama o JJ, recontrata o Dorival! na situação atual, tô aceitando até o Paulo Sousa... Pelo menos ele ganhava um jogo ou outro! — Éovictor (@httpvito) February 22, 2023

Isso, dêem mais tempo achando que esse cara vai virar um Jorge Jesus enquanto destrói o Flamengo 🤭 https://t.co/ovAxWBrqnn — Michel (@Messier22_) February 22, 2023

Já dizia Jorge Jesus "O maior inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo" — Voz da Nação! (@Vozdanc1981) February 22, 2023

Números de Vítor Pereira no Flamengo

Vítor Pereira foi anunciado como o novo treinador do Flamengo em dezembro de 2022. Antes, o português teve uma saída do Corinthians bastante conturbada.

O início do trabalho do treinador não agrada torcedores do Rubro-Negro. No começo de 2023, VP tem 11 jogos com apenas seis vitórias, dois empates e três derrotas, segundo dados do portal Transfermarkt. O futebol dentro de campo não anima torcedores.

Mas além dos números, o Flamengo de VP foi derrotado pelo Palmeiras na Supercopa do Brasil, de virada, e perdeu para o Al Hilal na semifinal, disputando apenas a terceira posição, com vitória em cima do Al Ahly.

O Flamengo também disputa o Campeonato Carioca, em primeiro lugar na Taça Guanabara com 20 pontos em oito partidas. O time é o favorito pelo título e por isso deve manter o bom desempenho em busca do primeiro título da temporada.

Onde está Jorge Jesus?

Jorge Jesus é o atual treinador do Fenerbahce, na Turquia. O português assumiu o comando do clube turco em junho do ano passado, após deixar o Benfica.

O treinador teve uma passagem de sucesso no Flamengo, com quatro títulos entre 2019 e 2020. Desde então, o técnico deixou o clube e seguiu para o Benfica, de volta para o seu país. Lá, entretanto, JJ não teve uma boa passagem já que não brigou pelo título do Campeonato Português ou até mesmo na Champions League.

Jorge Jesus passou em branco a segunda passagem no Benfica. Após ser demitido em dezembro de 2021, ele ficou cinco meses sem trabalho, até ser contratado pelo time turco Fenerbahce.

Desde então, JJ acumula no Fenerbahce 35 partidas, com 23 vitórias, sete empates e cinco derrotas, segundo dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

Você também vai gostar de ler

Quantas Recopas tem o Flamengo? Histórico de títulos do clube