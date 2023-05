Onde assistir jogo do Santos x Bahia na Copa do Brasil - 17/05/2023

Onde assistir jogo do Santos x Bahia na Copa do Brasil – 17/05/2023

Pelo jogo de ida das oitavas de Copa do Brasil, as equipes do Santos e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 17, na Vila Belmiro. A bola vai rolar hoje no jogo do Santos a partir das 19 horas (Horário de Brasília). Saiba onde assistir ao duelo hoje, ao vivo.

Transmissão jogo do Santos e Bahia hoje na Copa do Brasil

O jogo do Santos e Bahia hoje às 10h30 na Copinha tem transmissão do SporTV 2 e GloboPlay.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal pago vai exibir a partida entre as equipes neste domingo com exclusiva. Isso porque é o único que detém os direitos de imagens.

Quem já é assinante da TV paga pode assistir também no GloboPlay, plataforma de streaming. Também dá para ter acesso ao produto sem precisar ter as operadoras de TV por assinatura, ou seja, assinatura avulsa.

O árbitro do jogo do Santos hoje vai ser Savio Pereira Sampaio. Nesta quarta, os assistentes vão ser Bruno Boschilia e Leila Naiara Moreira da Cruz. O VAR ficará por conta de Pablo Ramon Goncalves Pinheiro .

Escalação jogo do Santos x Bahia

Provável escalação do Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte (Vitor Hugo) e Rezende; Kacará, Acevedo, Yago Felipe e Ryan; Cauly, Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva

Jogos de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil

Terça-feira, 16/05:

Fluminense x Flamengo - 21h (Horário de Brasília)

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV e Premiere

Data: terça-feira, 16/05

Santos x Bahia - 19h (Horário de Brasília)

Estádio Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: não definido

Data: quarta-feira, 17/05

Palmeiras x Fortaleza - 19h (Horário de Brasília)

Allianz Parque

Onde assistir: SporTV e Premiere

Data: quarta-feira, 17/05

Grêmio x Cruzeiro - 19h30 (Horário de Brasília)

Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: Prime Video

Data: quarta-feira, 17/05

Sport x São Paulo - 20h (Horário de Brasília)

Ilha do Retiro, em Recife

Onde assistir: Prime Video

Data: quarta-feira, 17/05

América MG x Internacional - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: Prime Video

Data: quarta-feira, 17/05

Athletico PR x Botafogo - 21h30 (Horário de Brasília)

Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Data: quarta-feira, 17/05

Atlético MG x Corinthians - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Data: quarta-feira, 17/05

LEIA TAMBÉM:

Jogos de volta da Copa do Brasil