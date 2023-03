Onde assistir Maringá x Sampaio Corrêa hoje na Copa do Brasil (02/03)

Partida na Copa do Brasil será exibida nesta quinta-feira no serviço de streaming para assinantes

Maringá e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira (02) em disputa acirrada da primeira fase na Copa do Brasil. Com início às 20h (Horário de Brasília), o palco do confronto será o Estádio Willie Davids, no Paraná, com transmissão pela internet.

O Sampaio Corrêa avança direto para a segunda fase da Copa do Brasil se a partida terminar empatada.

Onde vai passar o jogo do Sampaio Corrêa hoje

Sem transmissão na TV, o Amazon Prime Video transmite o jogo do Maringá e Sampaio Corrêa hoje às 20h.

O Prime Video é um serviço de streaming para assinantes. Dá para assistir no site da empresa ou instalando o aplicativo no celular ou dispositivos como smartv, computador e tablets.

Por R$ 14,90 por mês, o torcedor tem acesso total ao catálogo de filmes, séries, documentários e jogos de futebol que o Prime oferece. A equipe de transmissão conta com Rômulo Mendonça, Marcelo Gomes, Estevan Ciccone e Roby Porto.

Sob responsabilidade do Amazon, o torcedor pode assistir ao conteúdo em qualquer lugar do Brasil.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Willie Davids, no Paraná

Onde assistir: Amazon Prime Video

Escalações:

Provável escalação do Maringá hoje: Dheimison; Marcos Vinícius, Wesley, Max Miller, Caíque; Júlio Pacato, Morelli, Matheus Bianqui, Serginho; Robertinho e Bruno Lopes.

Provável escalação do Sampaio Corrêa hoje: Luiz Daniel; Yann, Gabriel Furtado, Joécio, Pará; Mauro Silva, Warley; Cláudio Cebolinha, Gabriel Silva e Venicius Cascais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sampaio Corrêa Futebol Clube (@sampaiocorrea)

Adversário da segunda fase

O vencedor entre Maringá ou Sampaio Corrêa vai jogar contra o Marcílio Dias na segunda fase da Copa do Brasil no mês de março.

O Marcílio Dias venceu a Chapecoense por 1 a 0 na primeira fase. Agora, espera o resultado do outro confronto para saber quem vai enfrentar.

A segunda fase da Copa do Brasil é jogada também em partida única, mas em caso de empate a disputa de pênaltis define quem avança.

O chaveamento da primeira e segunda fase ficou definido pelo sorteio da CBF. A partir da terceira fase, um novo sorteio será realizado para formar os confrontos da Copa do Brasil. A principal diferença é que a terceira fase é disputada em dois jogos, ida e volta.

Quem perder está fora da Copa do Brasil.

