Onde vai passar jogo do Botafogo online na Copa do Brasil neste 27 de abril

Copa do Brasil

O Botafogo tem decisão importante nesta quinta-feira, 27/04. O Glorioso recebe o Ypiranga pela partida de volta na terceira fase da Copa do Brasil às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O jogo do Botafogo hoje tem transmissão ao vivo no streaming.

Como venceu o Ypiranga no primeiro por 2 a 0, a equipe carioca só precisa do empate para carimbar o passaporte até as oitavas de final. Os gaúchos terão que marcar três gols ou mais na diferença.

Quem vai transmitir o jogo do Botafogo hoje

O jogo do Botafogo e Ypiranga hoje tem transmissão no Amazon Prime Video. Nenhuma emissora de televisão vai exibir o duelo da Copa do Brasil.

Na noite desta quinta-feira, o serviço de streaming transmite com exclusividade a partida com narração de Narração de Rômulo Mendonça. O produto está disponível no site por R$ 14,90 ao mês ou R$ 119,00 o plano anual.

Data: 27 de abril de 2023

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro (RJ)

Escalações de Botafogo x Ypiranga

O técnico Luís Castro, do Glorioso, pode optar por poupar alguns dos seus melhores jogadores. Como tem a vantagem do primeiro jogo, o treinador pode escalar peças reservas do elenco.

Enquanto isso, o Ypiranga deve repetir a escalação da primeira partida. Veja então as prováveis escalações:

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Rafael; Danilo Barbosa, Lucas Fernandes, Eduardo; Junior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Ypiranga: Caique; Ivan, Islan, Heitor, João Félix; Lorran, Mossoró, João Pedro; Erick, Rubens e MV.

Como chegar no Nilton Santos?

Vai assistir ao jogo do Fogão no estádio hoje mas não sabe como chegar lá? Fique de olho nas dicas que o portal DCI preparou.

Para quem quer ir de metrô, saiba que não há uma estação exclusiva no estádio. Uma das opções é ir de metrô até a estação Central e fazer a integração com a Supervia. Em dias de jogo, o site do Botafogo informa que o Metrô-Rio costuma a estender o seu horário.

Também dá para de metrô em Del Castilho, Maria da Graça ou Inhaúma. De trem, as opções são: descer na estação Engenho de Dentro, próxima ao Setor Sul do estádio.

Para chegar ao Engenhão de ônibus, as linhas do Rio Ônibus são: 238, 254, 277, 346, 353, 383, 543L, 606, 636, 638, 639, 652, 669, 676, 680 e 692.

O site do Fogão também indica as vias próximas como a Avenida Dom Hélder Camara, Avenida Amaro Cavalcanti e Rua Piauí.

Quando eu percebo que QUINTA já tem jogo no Nilton Santos e corro pra garantir meu ingresso 🤯🔥 #VouTeApoiarAtéOFinal 🎫 https://t.co/VmMNMgR0SQ pic.twitter.com/wn2RJIictb — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 25, 2023

Classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil

Estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil os times do Cruzeiro, São Paulo, Athletico PR e Fluminense. Cada um deles venceu o seu duelo na terceira fase.

Restam apenas quatro vagas a serem definidas nesta quinta-feira. Para formar os oito confrontos, a CBF vai realizar um novo sorteio mas que ainda não tem data.

Não tem regras nas oitavas de final. Times do mesmo estado podem se enfrentar.

