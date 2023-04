Onde vai passar o jogo do Fortaleza x Águia de Marabá hoje - 11/04

Saiba como assistir ao jogo do Fortaleza na Copa do Brasil. Foto: Reprodução Karim Georges/FEC

Duelo da Copa do Brasil será transmitido no serviço de streaming com exclusividade

Pelo primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza recebe o Águia de Marabá nesta terça-feira, 11 de abril, na Arena Castelão. A bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília) onde o jogo do Fortaleza terá transmissão no Amazon Prime Video ao vivo.

Nenhum canal de televisão vai transmitir a partida entre Fortaleza e Águia de Marabá hoje. O serviço de streaming do Amazon Prime é a única opção do torcedor que quer acompanhar a estreia do Leão do Ceará.

Assistir o jogo do Fortaleza hoje no Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video é um serviço online de streaming sob demanda. Só assinantes tem acesso à plataforma de filmes, séries, documentários, desenhos e agora futebol.

O serviço é a grande novidade da temporada. Além de acompanhar pela televisão, também dá para assistir na internet através do streaming. Porém, só quem paga a assinatura mensal ou anual é que pode sintonizar o jogo do Fortaleza hoje, por exemplo.

Por R$ 14,90 por mês ou R$ 119 o ano, o torcedor pode entrar no Prime Video pelo computador (primevideo.com) ou no aplicativo para celular, tablet, smartv ou consoles se o aparelho for compatível.

Entre no sistema, digite o seu email e a senha e acompanhe ao vivo a transmissão da Copa do Brasil.

Caminho das equipes

O Águia de Marabá precisou vencer dois jogos para chegar até aqui. O Fortaleza, por outro lado, estreia nesta terça-feira porque se classificou para a Libertadores na temporada passada através da sua boa colocação no Campeonato Brasileiro.

O time do Pará derrotou o Botafogo da Paraíba na primeira fase, enquanto superou o Goiás nos pênaltis durante a segunda etapa da competição. Agora, terá pela frente um forte oponente dentro de campo.

No fim de semana, o Fortaleza tornou-se campeão cearense ao empatar com o Ceará por 2 a 2 no jogo de volta. O primeiro acabou em 2 a 1 para o Leão.

ÁGUIA DE MARABA:

Águia de Marabá 2 x 1 Botafogo PB (Primeira fase)

Águia de Marabá 0 (7x6) 0 Goiás (Segunda fase)

Quando é a partida de volta?

O jogo de volta entre Águia de Marabá e Fortaleza está marcado para quarta-feira, 26 de abril, às 19h30 (Horário de Brasília) no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.

Todo o cenário do segundo confronto vai depender do primeiro jogo, isto é, quem vencer nesta terça-feira vai ficar com a vantagem para a volta, precisando apenas do empate para avançar até a próxima fase.

Em caso de igualdade na soma dos dois placares, a disputa de pênaltis vai decidir quem fica com a vaga.

