Saiba como assistir ao jogo do Bahia hoje. Foto: Reprodução Felipe Oliveira / EC Bahia

Essa é a primeira partida da terceira fase na Copa do Brasil 2023

Qual canal vai transmitir o jogo do Bahia na Copa do Brasi (11/04)

Copa do Brasil

O Bahia dá o pontapé inicial na terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, 11 de abril. Válido pelo primeiro compromisso contra o Volta Redonda, o jogo do Bahia será realizado no Estádio Raulino de Oliveira, às 16h30 (Horário de Brasília).

Este é apenas o primeiro jogo, nenhum dos dois pode ser eliminado se perder hoje. O jogo de volta na terceira fase está marcado para quinta-feira, 27 de abril, às 19h.

Onde vai passar o jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje na Copa do Brasil será transmitido SporTV, Premiere e GloboPlay ao vivo para todos os estados do país. Nenhum canal de televisão aberto vai exibir o duelo da terceira fase.

Como a partida será disputada no período da tarde, os dois canais vão transmitir a decisão nesta terça-feira. Eles, no entanto, só podem ser sintonizados em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Caso contrário, o necessário é acessar a plataforma de streaming GloboPlay se você for assinante. Insira o email e a senha de usuário, procure o mosaico de canais ao vivo e assista como e onde quiser a programação do SporTV ou Premiere ao vivo.

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi escalado para apitar o jogo do Bahia contra o Volta Redonda nesta terça-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os auxiliares Anderson Jose de Moraes Coelho, Evandro de Melo e o quarto árbitro Felipe da Silva Goncalves também estão na escala.

No VAR, árbitro de vídeo, Rodolpho Toski Marques será o responsável por observar todos os lances da partida ao vivo em casos de faltas e possíveis pênaltis.

Herman Brumel Vani, Jose Claudio Rocha Filho e José Henrique de Carvalho são os assistentes do VAR.

Último jogo de Volta Redonda e Bahia

Antes de entrar em campo na terceira fase da Copa do Brasil, o Volta Redonda disputou a semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Já o Bahia consagrou-se o campeão baiano de 2023.

O primeiro jogo entre Volta Redonda e o Tricolor das Laranjeiras foi 2 a 1 para o Volta, enquanto a partida de volta contou com a goleada por 7 a 0 do Fluminense.

Para o Bahia, o triunfo por 3 a 0 em cima do Jacuipense deu ao tricolor baiano a conquista do título estadual.

Como funciona a terceira fase da Copa do Brasil?

A terceira fase da Copa do Brasil é disputada por 32 clubes, onde vinte conquistaram a vaga através da segunda fase e doze estreiam agora na competição.

Os times de Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico PR, Atlético MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu entram agora por colocações no Brasileirão ou porque foram campeões da Copa Verde e Copa do Nordeste.

A terceira rodada é jogada em ida e volta, diferente das etapas anteriores. O chaveamento até as oitavas de final será demarcado por novo sorteio da CBF.

É #CopaBetanodoBrasil que você quer? A semana chega quente com 16 jogos pela terceira fase! Se liga na tabela! 🗓️ pic.twitter.com/kldZu0FvXP — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) April 10, 2023

