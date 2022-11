Seu guia completo para as partidas da Copa do Mundo de 2022 hoje, incluindo horários de início e detalhes da cobertura da TV

Agenda de jogos da Copa do Mundo hoje: programação no domingo - 27/11

Tem jogão na Copa do Mundo do Catar hoje! A agenda do evento traz neste domingo, 27 de novembro, quatro partidas válidas pela segunda rodada na fase de grupos, onde a busca pela vaga nas oitavas de final continua em todo o vapor. Quer saber quais são os jogos da Copa do Mundo hoje? Não perca a agenda que o portal DCI preparou.

Depois de vencer os alemães, o Japão entra em campo neste domingo buscando se garantir até a próxima fase do Mundial. Mas também no grupo E, as seleções de Espanha e Alemanha realizam clássico do futebol.

Já no embate entre Bélgica e Marrocos, os belgas só precisam de uma vitória para se classificarem até a próxima fase sem maiores problemas.

A Copa do Mundo é o maior evento de futebol do planeta, reunindo torcedores dos diferentes países em um único lugar: o Catar, terra árabe com muita polêmica, mas riquezas que você só vê no pequeno país.

Agenda de jogos da Copa do Mundo hoje

Saiba quais são os jogos da Copa do Mundo hoje, domingo, e onde assistir cada um deles.

07h - Japão x Costa Rica (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

10h - Bélgica x Marrocos (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

13h - Croácia x Canadá (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

16h - Espanha x Alemanha (Globo, SporTV, GloboPlay, canal do Casimiro, portal GE e FIFA+)

Quer saber como assistir cada um dos embates na Copa do Mundo do Catar 2022? Confira o nosso guia completo para assistir a Copa do Mundo.

Como funciona a Copa do Mundo?

Trinta e duas seleções disputam a Copa do Mundo do Catar. Essa pode ser a última edição com o número de equipes na fase de grupos, visto que a FIFA quer alterar para 48 a quantidade de participantes.

As seleções são divididas por sorteio em oito grupos de quatro cada, onde jogam três rodadas na fase de grupos por três rodadas em pontos corridos. Quem terminar na liderança e em segundo lugar garante uma vaga nas oitavas de final da Copa.

Depois, avançam para o mata-mata nas quartas de final, semifinal e a grande decisão no dia 18 de dezembro de 2022, no Estádio Lusail, no Catar.

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

