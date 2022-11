Amistoso: onde assistir jogo de Portugal hoje x Nigéria (17/11)

Com Cristiano Ronaldo em campo, a seleção de Portugal enfrenta a Nigéria nesta quinta-feira, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. Direto do Estádio de Alvalade, em Lisboa, o jogo de Portugal hoje vai começar às 15h45 (horário de Brasília) por isso descubra onde assistir ao jogo de hoje.

+ Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 no Catar

Onde vai passar jogo de Portugal hoje em amistoso

O jogo de Portugal hoje tem transmissão da TNT, Estádio TNT e HBO Max, às 15h45 (horário de Brasília) por todo o país ao vivo.

Com exclusividade, o canal da TNT está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, DirecTV GO, Oi, Vivo e a Claro ao vivo e por todos os estados do país.

Também dá para assistir na plataforma Estádio TNT e HBO Max, disponível para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv, se você for assinante.

Já o Estádio TNT está disponível de graça para torcedores que tem a TNT em sua programação da TV fechada.

FICHA TÉCNICA:

Data: Quinta-feira, 17 de novembro de 2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal

Onde assistir: TNT, Estádio TNT e HBO Max

Quando Portugal estreia na Copa do Mundo?

A Seleção de Portugal entra em campo pela primeira rodada da Copa do Mundo na quinta-feira, 24 de novembro, contra Gana. O jogo tem início às 13h (horário de Brasília), no grupo H pelo Estádio 974.

A equipe está no grupo H ao lado de Gana, Uruguai e também Coréia do Sul. Serão três rodadas entre pontos corridos onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 aos dois times. Quem terminar entre as duas melhores posições avançam para as oitavas de final.

Depois, poderão disputar as quartas de final, as semifinais e por fim a briga pelo troféu de ouro da FIFA.

+ Veja o cabelo dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa 2022

Amistosos nesta quinta-feira

Antes da bola rolar pela Copa do Mundo na semana que vem, as seleções internacionais disputam amistosos esta semana para se prepararem ao Mundial da FIFA, valendo a taça dourada.

Destaque para os encontros de Irlanda e Noruega, além do jogo entre Suíça e Gana, dois times que vão jogar a competição da FIFA.

Confira a agenda e os horários de cada jogos desta quinta.

07h - Gana x Suíça

10h40 - Japão x Canadá

11h - Iraque x Costa Rica

12h - Tajiquistão x Rússia

13h - Marrocos x Geórgia

13h - Jordânia x Espanha

13h30 - Romênia x Eslovênia

14h - Malta x Grécia

14h - Montenegro x Eslováquia

14h - Macedônia do Norte x Finlândia

15h - Israel x Zâmbia

15h30 - África do Sul x Moçambique

16h - Luxemburgo x Hungria

16h45 - Irlanda x Noruega

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG — Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022

Leia mais:

Tabela com todas convocações das 32 seleções para a Copa do Mundo do Catar

Que dia começa a Copa do Mundo 2022 no Catar?

Taça da Copa do Mundo 2022: quanto vale o troféu?