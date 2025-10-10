Futebol

Ao vivo: horário do jogo do Brasil hoje na Coreia do Sul e escalação

Jogo acontece na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
horário do jogo do Brasil hoje Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira está de volta ao país sede da conquista do penta para um amistoso. O Brasil entra em campo na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro, às 8h (de Brasília), para enfrentar a Coreia do Sul no Seoul World Cup Stadium.

Onde assistir o jogo da seleção brasileira hoje?

Com narração de Luis Roberto, o jogo do Brasil será transmitido na Globo ao vivo e de graça para todo o país. Também é possível assistir no SporTV, na TV paga, e na GE TV. No horário local, a bola rola às 20h, já que Seoul está 12 horas à frente de Brasília.

Ancelotti deve escalar Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrygo.

Como assistir jogo do Brasil na GloboPlay?

Não vai estar em casa no horário do jogo do Brasil hoje? Fica tranquilo torcedor, dá para assistir tudo de graça e ao vivo pelo GloboPlay, plataforma de streaming da emissora.

O GloboPlay retransmite a programação da TV Globo em sua plataforma. Tudo o que você fazer é seguir o passo a passo para assistir:

1) Abra o aplicativo do GloboPlay no celular, computador ou tablet ou entre pelo navegador (www.globoplay.globo.com).

2) Depois, clique na opção de login, na parte de cima da tabela. Clique em “entrar” e depois “cadastre-se”, preenchendo todos os requisitos. Se preferir, também pode acessar com a sua conta no Facebook, Google ou Apple.

3) Assim que cadastrar o seu email, clique na opção “Agora na TV” e o canal da Globo. Pronto, você vai poder assistir ao jogo do Brasil de graça e direto no seu celular, tablet, computador ou smartv.

Veja também quantas vezes o Brasil ganhou a Copa

Anny Malagolini

