Argentina pode ser eliminada hoje da Copa se perder para Austrália?

Entenda o cenário do jogo entre Argentina e Austrália neste sábado, 03 de dezembro, na Copa do Mundo

Na fase de grupos, a Argentina estreou com derrota para a Arábia Saudita, mas deu a volta por cima e venceu México e a Polônia, mesmo com Robert Lewandowski em campo. Agora, se prepara para enfrentar neste sábado, 03 de dezembro, a Austrália nas oitavas. Mas a Argentina pode ser eliminada hoje se perder? Entenda como funciona as fase final da Copa.

Argentina pode ser eliminada hoje da Copa do Mundo?

Se a Argentina perder para a Austrália hoje ela está eliminada da Copa do Mundo do Catar. É fase eliminatória e, a partir daqui quem perder está fora.

Ao fim da fase de grupos, disputada em pontos corridos, entramos na etapa do mata-mata, onde somente o vencedor do duelo avança para a próxima etapa e o perdedor volta mais cedo para a casa.

Para chegar até aqui, a Argentina passou em primeiro lugar no grupo C com 6 pontos. Na primeira rodada, perdeu para a Arábia Saudita por 2 a 1, com gol de Messi. Já na segunda rodada, deu a volta por cima e ganhou do México por 2 a 0.

Na terceira e última rodada, o elenco superou a Polônia por 2 a 0, carimbando o passaporte até as oitavas. A equipe deixou para trás a própria equipe polonesa, de Lewandowski, em segundo lugar, além de México e Arábia Saudita que não se classificaram.

Tem prorrogação nas oitavas da Copa do Mundo?

Sim, tem prorrogação nas oitavas de final da Copa do Mundo.

As oitavas de final são disputadas em partida única, assim como em todas as outras fases do mata-mata na competição. Se o jogo no tempo regulamentar terminar empatado no placar, aí a prorrogação vai começar.

Serão dois tempos de 15 minutos, sem tempo extra. Além disso, técnicos podem fazer substituições neste meio tempo de prorrogação. Se nada mudar, aí a disputa de pênaltis tem início entre as seleções.

Os técnicos escolhem os jogadores que vão bater as penalidades. Quem acertar mais gols, a depender dos acertos e erros do adversário, segue na briga pelo troféu. Quem perder está fora.

O que vem depois das oitavas?

Se a Argentina vencer a Austrália nas oitavas de final, aí vai enfrentar o ganhador entre Holanda ou Estados Unidos nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

O chaveamento foi definido pela FIFA no começo do ano, ao mesmo tempo em que a fase de grupos foi sorteada pela entidade. Na semifinal, o clássico sul-americano entre Brasil e Argentina já é uma realidade.

Do outro lado da chave estão França, Espanha e Inglaterra, os favoritos.

Como assistir os jogos da Argentina na Copa?

Os jogos da Argentina na Copa do Mundo são transmitidos na Globo e SporTV, além das plataformas digitais GloboPlay, portal GE, FIFA+ e o canal do Casimiro no Youtube e Twitch.

Na TV aberta, a Globo é a grande responsável por exibir todos os jogos da competição ao vivo e de graça. Já o SporTV só pode ser assistido por assinantes das operadoras de TV paga. Ambos estão disponíveis para todo o Brasil.

Para acompanhar pelo dispositivo móvel, é só sintonizar o GloboPlay, que retransmite as imagens da Globo ao vivo e de graça. Basta se cadastrar no site (www.globoplay.globo.com) e curtir. Já o portal GE (www.ge.globo.com) também passa as partidas de graça.

Outra opção é o FIFA+, serviço de streaming da entidade de futebol com sinal aberto para todos os confrontos da competição. Dá para assistir tanto no site (www.fifa.com) como no aplicativo. O mesmo acontece no canal do Casimiro, disponível tanto no Youtube como também na Twitch.

