As Brabas: onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje x São Paulo

As Brabas entram em campo nesta quarta-feira, 6. O jogo do Corinthians feminino e Cruzeiro começa às 16h30, de Brasília, no Castor Cifuentes. A disputa é pela Copa do Brasil.

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino?

Os fãs assistem o jogo das Brabas hoje, 24 de setembro, apenas pelo Sportv, canal da TV Fechada. A partida tem retransmissão pelo Globoplay, apenas para assinantes. Se vencer hoje, o Corinthians embolsa mais R$ 70 mil da CBF, chegando a R$ 150 mil no total da campanha. Em caso de classificação para a final, o clube ainda pode faturar mais R$ 100 mil pela vaga e brigar pelo prêmio máximo de R$ 1 milhão pelo título, ou R$ 500 mil em caso de vice.

Para a partida de hoje, as jogadoras do Corinthians escaladas são: Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodriguez, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti; Tamires, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

O São Paulo tem Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline Milene e Camilinha; Giovanna Crivelari e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana.

Copa do Brasil de 2025

A primeira fase da Copa do Brasil Feminina reúne os clubes da Série A3 do Campeonato Brasileiro. Os classificados avançam para enfrentar as equipes da Série A2 na segunda etapa da competição. Já os times da elite do futebol nacional, como Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, entram em cena apenas na terceira fase.

Ao todo, 64 equipes disputam o título da Copa do Brasil Feminina. A competição é dividida em sete fases, todas em formato mata-mata, com partidas únicas. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis. A edição marca o retorno da Copa do Brasil Feminina após nove anos de hiato.