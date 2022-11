Assistir jogo da Argentina x Emirados Árabes: horário do amistoso (16/11/22)

Emirados Árabes Unidos e Argentina disputam amistoso antes da Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira

Enquanto se prepara para a Copa do Mundo, a Argentina enfrenta a seleção dos Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira, 16 de novembro, em amistoso internacional às 12h30 (Horário de Brasília). O jogo da Argentina hoje vai ser no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi. Confira as informações para assistir ao vivo.

Onde assistir jogo da Argentina hoje ao vivo amistoso

O jogo da Argentina hoje em amistoso vai passar na ESPN e Star +, às 12h30 (Horário de Brasília), por todo o país ao vivo.

O canal da ESPN transmite o amistoso de seleções nesta quarta-feira porque detém os direitos de imagens dos confrontos. A emissora só está disponível em operadoras de TV como a Sky, Claro, Oi ou a Vivo.

Também dá para assistir no Star +, plataforma de streaming disponível para assinantes pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv.

FICHA TÉCNICA:

Data: Quarta-feira, 16 de novembro de 2022

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi

Onde assistir: ESPN e Star +

Nuestros 26 jugadores para #Qatar2022. Un pueblo detrás de una ilusión. Una camiseta y una bandera que competirá para dejar bien parados a 45 millones de argentinos y argentinas 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jjF06Erl2k — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

Que dia vai começar a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo da FIFA vai começar no próximo domingo, 20 de novembro, com o duelo entre Catar e Equador no Estádio Al Bayt, a partir das 13h (Horário de Brasília). O jogo é válido pela primeira rodada do grupo A na competição.

A Argentina, no entanto, estreia na terça-feira, 22 de novembro, contra a Arábia Saudita às 07h (horário de Brasília), no Estádio Lusail.

São trinta e duas seleções na briga pelo troféu de ouro, divididas em oito grupos de quatro cada. Elas disputam três rodadas em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate 1 para os dois times em questão. Depois, os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final.

A final está marcada para o dia 18 de dezembro.

