Assistir online Palmeiras x Água Santa na final do Paulistão 2023

Saiba como assistira a final do Paulistão 2023.

Enquanto o Palmeiras busca o 25º título, o Água Santa quer fazer história ao conquistar o primeiro troféu. As equipes entram em campo neste domingo, 09 de abril, pela partida de volta na final do Paulistão 2023 no Allianz Parque, às 16h, horário de Brasília. Quem vai ficar com a taça?

O Água Santa tem a vantagem do primeiro jogo onde venceu por 2 a 1, por isso o empate basta para ser campeão paulista da temporada. Já o Verdão terá que marcar dois gols ou mais para vencer.

Assistir a final do Paulistão 2023 no streaming

Além da TV Record e Premiere, a partida entre Palmeiras e Água será transmitida ao vivo nos streamings HBO Max e no Paulistão Play. O site do R7 e o Play Plus também estarão disponíveis.

HBO Max: o serviço de streaming da HBO está disponível por R$ 34,90 ou R$ 74,90 por três meses. A plataforma está disponível só para quem é assinante nas smartv's, celular, tablet, videogames e no computador. Acesse o aplicativo com o seu email e senha.

Paulistão Play: a Federação Paulista de Futebol se responsabiliza pelo Paulistão Play. Por R$ 27,90 por mês, o torcedor tem acesso à todos os jogos das divisões do futebol paulista. Basta acessar o aplicativo do celular ou tablet, além do site (paulistaoplay.com.br).

R7: o site de notícias da Record, o R7 (www.r7.com.br) disponibiliza a transmissão da final com narração de Silvio Luiz e participação dos humoristas Bola e Carioca. É só entrar no site e acompanhar.

PlayPlus: outra opção é o PlayPlus, serviço de straming oficial da Record. Dá para ver a programação da emissora de graça na plataforma realizando o cadastro no site. Acesse www.playplus.com e clique em "faça um teste grátis", preencha com os seus dados e finalize.

Como assistir Palmeiras x Água Santa no Youtube

Pode comemorar torcedor, porque além de acompanhar a final do Paulistão 2023 na TV você também tem como assistir de graça pela internet. Isso porque o canal do Paulistão no Youtube vai transmitir a decisão para todo o Brasil.

O canal do Paulistão no Youtube transmitiu diferentes rodadas, desde a fase de grupos até a grande final da temporada entre Água Santa e Palmeiras. É 100% gratuita e o torcedor não precisa se inscrever para ter acesso ao jogo.

Primeiro entre no site pelo computador ou baixa na sua loja de aplicativos, seja celular ou tablet, o aplicativo do Youtube. As duas opções funcionam do mesmo jeito.

Depois, procure na barra de pesquisa por "Paulistão". Aí, clique na primeira opção e no horário marcado do jogo, clique no link ao vivo. Luiz Felipe Freitas e Chico, do Desimpedidos, vão narrar a partida ao lado dos comentaristas Milene Domingues, Jakson Follmann e Souza.

Escalações de Palmeiras e Água Santa

Para a final do Paulistão, as equipes vão entrar em campo da seguinte forma:

Palmeiras:

Weverton;

Marcos Rocha,

Gustavo Gómez,

Murilo,

Mayke;

Zé Rafael,

Gabriel Menino,

Raphael Veiga;

Dudu,

Breno Lopes,

Rony.

Água Santa:

Ygor;

Reginaldo,

Marcondes,

Didi,

Gabriel Inocêncio;

Thiaguinho,

Igor Henrique,

Luan Dias;

Lucas Tocantins,

Bruno Mezenga,

Júnior Todinho.

O árbitro Raphael Claus foi escalado para apitar a final do Paulistão 2023 neste domingo entre Palmeiras e Água Santa, no Allianz Parque. Os auxiliares são Danilo Ricardo e Mauro André de Freitas, com o quarto árbitro Thiago Luis Scarascati.

No VAR, o árbitro de vídeo, o responsável vai ser Marcio Henrique de Gois, com os assistentes Vitor Carmona e Silva Regina.

Como chegar no Allianz Parque?

Para o torcedor que vai acompanhar a final do Paulistão no Allianz Parque, a casa do Verdão, o portal DCI preparou algumas informações importantes.

Quem vai pegar o metrô ou trem pode ir até a estação de metrô Palmeiras/Barra Funda, que está a 800m, ou dez minutos, da arena. As linhas Rubi e Diamant da CPTM e a linha vermelha do metrô o levarão até o Allianz.

De ônibus, pode pegar a linha 1 no Metrô Anhangabaú das linhas 8594, 8677 10 e 8677. Na linha 2, do Metrô Sumaré, as linhas são 856R, 856R, 7272, 875H, 778J, 778J e 177Y. Tem também a linha do metrô Barra Funda, metrô Marechal Deodoro, metrô Sé, metrô Faria Lima, metrô Paulista, CTPM Lapa e CTPM Pinheiros.

Quem vem do Aeroporto de Guarulhos ou Congonhas deve pegar o Metrô República (Linha Vermelha) até a Estação Barra Funda. No Terminam Tietê o caminho é o mesmo.

