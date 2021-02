Atalanta x Napoli: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (10/02)

Atalanta e Napoli se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h45, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, pela semifinal da Copa da Itália. Com empate sem gols no jogo de ida, as equipes entram em campo buscando reverter o placar e assim, conquistar a vaga na final contra a Juventus. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Atalanta x Napoli: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN a partir das 16h45 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Atalanta x Napoli

A Atalana entra em campo sem Romero, já que cumpre suspensão, Hateboer e Malinovskiy.

Possível Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; de Roon, Pessina, Ruggeri, Gosens; Pašalić, Ilicic, Muriel.

Ao time do Napoli, os jogadores Mertens, Koulibaly e Manolas não aparecem na convocação oficial divulgad pelo clube.

Possível Napoli: Ospina; Rrahmani, Lorenzo, Maksimović, Mario Rui; Elmas, Demme, Zieliński; Lozano, Politano, Petagna.

Como estão as equipes nesta temporada?

A Atalanta aparece em 7ª posição com trinta e sete pontos. Buscando alcançar a parte de cima da tabela, a equipe precisa somar pontos nas próximas rodadas e torcer por tropeços dos adversários. Dessa maneira, venceu dez jogos, empatou sete e perdeu quatro. Ademais, joga contra o Real Madrid nas oitavas da Champions.

Enquanto isso, o Napoli ocupa uma posição a mais, em 6º também com trinta e sete. Ao todo, tem doze vitórias, um empate e sete derrotas. Tido como grande concorrente das equipes da parte de cima da tabela, o time de Napoles briga da vez mais para obter a liderança. Por fim, enfrenta o Granada na Liga Europa.