Como assistir Brighton x Manchester United online na Copa da Inglaterra - 23/04

Saiba como assistir a partida ao vivo. Foto: Reprodução Marisa by Pexels

Para a semifinal da Copa da Inglaterra, Manchester United e Brighton viajam até Londres, no Estádio Wembley, para disputarem a vaga até a grande final da temporada neste domingo, 23 de abril. O jogo vai começar às 12h30 (Horário de Brasília). Quem será o segundo finalista?

O vencedor vai enfrentar o Manchester City na grande final.

Assistir jogo do Manchester United hoje ao vivo

O jogo do Manchester United e Brighton hoje será transmitido na ESPN 4 neste domingo ao vivo. O canal está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de transmissão da Copa da Inglaterra. Só eles podem exibir as disputas no Brasil. Hoje, o torcedor terá que sintonizar a emissora se quiser assistir a semifinal.

Entre em contato com o operador para adquirir o canal em sua grade de programação.

Como assistir Manchester United online hoje

Quem não tem a TV paga pode assistir no Star Plus, aplicativo de streaming sob assinatura. Mas como funciona o serviço?

Primeiro para ter acesso à programação é preciso pagar por mês uma certa quantia. Entre no site www.starplus.com e escolha qual pacote é melhor ao seu bolso. Depois, preencha o cadastro para se tornar cliente.

Dá para assistir o Star Plus no computador, no celular, tablet, smartv ou videogames.

Escalações de Brighton x Manchester United

Brighton: Sánchez; Dunk, Estupiñan, Webster, Grob; Caicedo, Allister, Enciso, Mitoma; March e Welbeck.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Luke Shaw, Dalot; Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes; Antony, Rashford e Weghorst.

O Brighton não terá Lallana, Lamptey, Sarmiento, Ferguson e Veltman para a semifinal.

Já o United não tem Maguire, suspenso, e Martínez, Varane, Van de Beek, Phil Jones, Garnacho e Tom Heaton.

Quando é a final da Copa da Inglaterra?

A final da Copa da Inglaterra está marcada para sábado, 03 de junho, no Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra.

O Manchester City já está classificado para a final, resta saber quem será o segundo finalista. O United é o segundo maior campeão do torneio com 12 títulos. O City, por outro lado, busca o sétimo título.

Já o Brighton nunca ganhou a disputa e por isso a conquista da final seria algo inédito para brigar pelo troféu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Emirates FA Cup (@emiratesfacup)

Leia também: Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês