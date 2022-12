Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, 9 de dezembro, pelas quartas de final da Copa do Mundo no Catar

Como assistir jogo do Brasil online hoje nas quartas de final da Copa do Mundo 2022

Pelas quartas de final da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta sexta-feira, 9 de dezembro, no Estádio Cidade da Educação, Doha, no Catar. O jogo está marcado para às 12h (Horário de Brasília), onde quem vencer se garante na próxima fase da competição. Saiba como assistir jogo do Brasil online hoje e todas as informações.

Que horas é o jogo do Brasil online hoje?

As quartas de final da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia começam às 12h (horário de Brasília) de sexta-feira, 9 de dezembro de 2022.

O chute inicial do jogo do Brasil hoje será 11h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No Catar, a disputa vai ser às 18h, horário local. O Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar, recebe o duelo das quartas com capacidade 44 mil torcedores.

Como assistir jogo do Brasil online hoje?

Os torcedores que gostam de assistir no streaming têm como opção o GloboPlay, FIFA+, portal GE e o canal do Casimiro. Todas as opções são gratuitas.

Não é necessário ser assinante do GloboPlay para assistir o jogo do Brasil online hoje. Basta se cadastrar no site pelo dispositivo móvel e sintonizar pelo aplicativo. Para quem já é assinante, é só acessar o usuário. O site de notícias GE, da Globo, retransmite as imagens do canal também de graça.

Já o FIFA+ é outra transmissão de graça no streaming, necessário apenas se cadastrar no site ou app.

Outra opção é o canal do Casimiro no Youtube ou na Twitch, totalmente gratuito. O streamer mais visto do Brasil estará na live para comentar todos os lances do jogo do Brasil.

Em que canal de TV está Brasil x Croácia?

A partida entre Brasil e Croácia será transmitida ao vivo pela Globo e SporTV em todo o Brasil, com cobertura completa a partir das 11h30, horário de Brasília.

Os fãs das seleções na Copa do Mundo tem opções diferentes na transmissão. Dá para assistir o jogo tanto na TV aberta, de graça em qualquer lugar do Brasil, como no canal pago para assinantes.

O jogo Brasil x Croácia vai ser transmitido pela Globo com narração de Galvão Bueno e comentários de Roque Junior, Ana Thais Matos, Júnior e Paulo César de Oliveira.

Já a emissora SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura, transmite com Milton Leite, Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Brasil x Croácia

A Seleção Brasileira venceu a Croácia em três das quatro oportunidades em que se enfrentaram anteriormente. A primeira partida foi um empate em 2005, amistoso internacional.

Em 2006 e 2014, na Copa do Mundo, vitórias brasileiras. O cenário se repetiu em 2018, em amistoso, quando o Brasil ganhou por 2 a 0, último jogo entre os dois.

A Croácia vai buscar a primeira vitória contra os brasileiros no histórico de confrontos. O Brasil, por outro lado, pode aumentar a sua vantagem.

Neymar vai jogar contra a Croácia?

O camisa 10 da Seleção Brasileira foi crucial na vitória contra a Coreia do Sul nas oitavas de final. Neymar foi titular na equipe e marcou gol de pênalti ainda no primeiro tempo.

A sua presença no jogo contra a Croácia não está confirmada pelo técnico Tite. No entanto, como está praticamente recuperado da lesão, ele deve vestir a camisa amarelinha contra os croatas nas quartas de final.

De acordo com o portal GE, Neymar deve ser titular na partida desta sexta-feira. Se sentir dores, aí deverá deixar o campo e ser substituido, como prevenção.

Escalação do Brasil, de acordo com portal GE: Alisson; Éder Militão (Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Assista ao gol de Neymar contra a Coreia.

o menino ney não bate pênalti, ele humilha o goleiro kkkk 🇧🇷 gol caralho | aqui é brasil sil sil sil | é pênalti do neymar | fala dele pic.twitter.com/kbqLMF9Lws — Luluiza 🇧🇷 (@luizasone) December 5, 2022

Quartas de final da Copa do Mundo: Datas e horários

Oito seleções jogam as quartas de final da Copa do Mundo, disputadas na sexta e sábado, às 12h e 16h, horário de Brasília.

Confira os horários de cada embate.

SEXTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO

Croácia x Brasil, 12h (Horário de Brasília)

Holanda x Argentina, 16h (Horário de Brasília)

SÁBADO, 10 DE DEZEMBRO

Marrocos x Portugal, 12h (Horário de Brasília)

Inglaterra x França, 16h (Horário de Brasília)

