Como assistir jogo do Flamengo online hoje de graça no Carioca – 24/01/2023

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira, 24 de janeiro, para enfrentar o Bangu, com o principal objetivo de se manter na liderança do Campeonato Carioca. Com início às 21h10 (Horário de Brasília), o jogo do Flamengo hoje é válido pela quarta rodada da Taça Guanabara, diretamente do Estádio Municipal General Raulino de Oliveira.

A partida será transmitida na TV aberta e fechada, além da opção de assistir online ao vivo e de graça como também no streaming para assinantes.

Onde assistir jogo do Flamengo hoje online

O jogo do Flamengo hoje será transmitido de maneira online no site da BAND e no streaming Dale, às 21h10 (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Sem pagar nada, o torcedor pode assistir a retransmissão no site da emissora. Se preferir, tem a opção do serviço de streaming Dale. Mas como assistir ao jogo do Flamengo hoje online em cada opção?

SITE DA BAND

Emissora oficial do Campeonato Carioca em 2023, a Bandeirantes também retransmite as imagens do canal em seu site oficial (www.band.uol.com.br) de graça.

O torcedor pode acessar através do navegador tanto no computador como no próprio celular. Não é preciso se cadastrar ou pagar nada por isso.

Só é necessário acessar o endereço do site, clicar no menu localizado na parte esquerda, depois clicar na opção "Band ao vivo". No mesmo instante, o torcedor vai acompanhar a transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

APLICATIVO DALE

Para o torcedor que já está acostumado a assistir futebol em plataformas de streaming, existe a opção Dale. O aplicativo trata-se de uma comunidade de streaming sem delay ou propagandas.

Diferentes pacotes estão disponíveis. O pacote completo do Carioca sai por R$ 34,90, enquanto o pacote Cruzmaltino, com jogos do Vasco é por R$ 16,90. Já o Glorioso está pelo mesmo preço, com todos os jogos do time até a final.

Só não estão inclusos partidas do Vasco e Botafogo em que são mandantes.

Para assistir no Dale, o torcedor deve optar pela assinatura e sintonizar tanto pelo site (www.daleapp.com.br) como no aplicativo para celular ou tablet, Android ou iOS.

No jogo do Flamengo hoje contra o Bangu, Victor Ginsburg é quem narra no Dale, com comentários de Deco e Marcos Martinho.

Relacionados para o jogo de hoje

Em preparação para a final da Supercopa do Brasil no fim de semana, o Flamengo deve poupar os titulares nesta terça-feira e utilizar os garotos da base, além de reservas do elenco.

O elenco será comandado por Mário Jorge. Segundo o portal GE, devem estar presentes Rodrigo Caio, o único titular que ainda se recupera de lesão. Bruno Henrique segue fora.

Confira a provável escalação segundo o portal GE.

Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Rodrigo Caio, Cleiton, Marcos Paulo; Igor Jesus, Evertton, Lorran; Thiaguinho, Werton e Mateusão.

Confira a lista de relacionados.

Classificação atualizada na Taça Guanabara

Doze equipes disputam a Taça Guanabara, a primeira etapa do Campeonato Carioca na temporada. Serão onze rodadas em pontos corridos onde cada vitória garante 3 pontos ao vencedor e um para ambos os lados.

O Flamengo lidera a tabela, seguido do Fluminense e o Bangu. Na parte de baixo, o último colocado ao fim da primeira fase será rebaixado para a segunda divisão carioca.

1 Flamengo - 10 pontos

2 Fluminense - 9 pontos

3 Bangu - 7 pontos

4 Volta Redonda - 4 pontos

5 Audax - 4 pontos

6 Botafogo - 3 pontos

7 Resende - 3 pontos

8 Portuguesa - 3 pontos

9 Vasco - 2 pontos

10 Madureira - 2 pontos

11 Boavista - 1 ponto

12 Nova Iguaçu - 1 ponto

