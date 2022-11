Assistir jogo da Argentina online x Arábia Saudita na Copa do Mundo 2022 ao vivo, 22/11

Pela primeira rodada do grupo C na Copa do Mundo, seleções se enfrentam nesta terça-feira, 22 de novembro, no Estádio Lusail, no Catar

Em sua provável última Copa do Mundo, o craque Lionel Messi entra em campo no jogo da Argentina nesta terça, 21 de novembro, para enfrentar a Arábia Saudita na rodada de estreia do grupo C na Copa do Catar. No Estádio Lusail e início às 07h (horário de Brasília), confira sobre Argentina x Arábia Saudita onde vai passar, como assistir online e todos os detalhes da partida da Copa do Mundo.

Como assistir jogo da Argentina hoje online

A Globo e o Sportv vão transmitir o jogo entre Argentina e Arábia Saudita na manhã desta terça, às 07h (horário de Brasília) pela Copa do Mundo. Mas como assistir online a partida?

- Assistir jogo da Argentina no GloboPlay

- Assistir jogo da Argentina portal GE

- Assistir jogo da Argentina FIFA+

Como a diferença no horário entre Catar e Brasil é de 6 horas, os jogos no horário de Brasília são transmitidos no período da manhã e a tarde. Porém, muitos jogos batem com o horário comercial em que torcedores não estarão em casa.

Para isso estão disponíveis três opções para assistir de graça aos jogos da Copa do Mundo.

A primeira é a plataforma do GloboPlay, disponível de graça tanto no site (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv. Você só precisa se cadastrar na Conta Globo e acessar a programação da Globo sem pagar nada. Se prefere a praticidade, é só entrar no portal GE (www.ge.globo.com) e encontrar o jogo da Argentina e Arábia na programação do dia.

Mas se gosta de exclusividade, aí basta acessar o FIFA+ (www.fifa.com). Se já é cadastrado é só digitar o usuário. Caso contrário, informe o email, crie uma senha e assista tod22os os 64 jogos da Copa do Catar com um simples toque.

Jogo da Copa: Argentina x Arábia Saudita na 2ª rodada do grupo C

Quando vai ser: Terça-feira, 22 de novembro, 22/11

Que horas: 07h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Lusail, em Lusail, no Catar

Temperatura: 23ºC / 28ºC

Quem foi convocado para seleção da Argentina?

O técnico Lionel Scaloni convocou 26 jogadores para a Copa do Mundo no Catar entre 20 de novembro até 18 de dezembro, se a Argentina se classificar para a

Os jogadores Joaquín Correa, da Inter de Milão, e o atacante Nico González, do Atlético de Madrid, foram cortados de última hora após se lesionarem. Com isso, Scaloni convocou Thiago Almada, do Atlanta United, e Ángel Correa, do Atlético de Madrid, para substituírem os atletas respectivamente.

Lionel Messi, aos 35 anos, confirmou que esta pode ser a sua última Copa. Ao seu lado estarão os dez atletas que o comandante optar em cada partida.

Confira quem foram os jogadores convocados para defender a Argentina na Copa do Catar em 2022.

GOLEIROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) e Franco Armani (River Plate).

DEFESA: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Juan Foyth (Villarreal).

MEIAS: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Benfica) e Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

ATACANTES: Lionel Messi (PSG), Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma) e Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Que dia tem jogo da Argentina na Copa do Mundo 2022?

Pela fase de grupos, a Argentina tem três jogos pela frente. No grupo C, enfrentará Polônia, Arábia Saudita e o México em pontos corridos, onde cada vitória que conquistar somará três pontos em sua conta.

O elenco sul-americano é um dos favoritos na Copa do Catar em 2022. Deve brigar no grupo com a Polônia, de Robert Lewandowski, pela liderança e a vantagem nas oitavas de final, já que somente os dois melhores de cada grupo avançam.

As oitavas de final serão disputadas entre os dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro. A equipe argentina pode enfrentar Austrália, França, Dinamarca ou Tunísia.

Confira a agenda de jogos da Argentina na fase de grupos.

Argentina x Arábia Saudita (1ª rodada

Data: Terça-feira, 22 de novembro

Horário: às 07h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail, no Catar.

Transmissão: Rede Globo, Globoplay, FIFA+, SporTV e portal GE

Argentina x México (2ª rodada)

Data: Sábado, 26 de novembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail, no Catar.

Transmissão: Rede Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+, portal GE e canal do Casimiro

Polônia x Argentina (3ª rodada)

Data: Quarta-feira, 30 de novembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974, no Catar.

Transmissão: Rede Globo, Globoplay, FIFA+, Sportv e portal GE

