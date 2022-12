Como assistir o jogo do Brasil ao vivo com imagem nas quartas de final da Copa do Mundo

Para garantir o hexacampeonato, o Brasil precisa passar pela Croácia nas quartas de final. Nesta sexta-feira, 9 de dezembro, o elenco brasileiro entra em campo às 12h (horário de Brasília) em confronto decisivo na Copa do Mundo do Catar. O jogo do Brasil hoje vai ser no Estádio Cidade Educação, em Doha. Confira onde assistir ao jogo de hoje e todos os detalhes.

Quem ganhar terá passe para às semifinais, mas quem perder estará fora da Copa do Mundo 2022 do Catar.

Como assistir o jogo do Brasil online e de graça pelo celular?

Se preferir, o torcedor também pode assistir à partida em várias plataformas legais de streaming, como GloboPlay, CazeTV no Youtube, FIFA+ e o portal do GE. Todas as opções são gratuitas.

GloboPlay (online e de graça)

GE (online e de graça)

FIFA+ (online e de graça)

Canal do Casimiro (online e de graça)

Na TV, a Globo e o SporTV vão transmitir o jogo do Brasil e Croácia hoje, às 12h (horário de Brasília) em todo o país. Os fãs da Copa vão acompanhar a transmissão de graça na Rede Globo, no canal principal e em afiliadas por todos os estados do Brasil. Como manda a tradição, Galvão Bueno vai narrar a partida ao lado dos comentaristas oque Junior, Ana Thais Matos, Júnior e Paulo César de Oliveira.

Já no SporTV, disponível somente em operadoras do canal pago como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO com a narração de Milton Leite ao lado dos comentaristas Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Globo (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

Horário do jogo do Brasil nas quartas de final

O chute inicial no jogo do Brasil hoje contra a Croácia está agendado para às 12h (Horário de Brasília) na sexta-feira, 9 de dezembro no local de 45 mil lugares do Estádio da Cidade da Educação.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a partida Brasil x Croácia tem início às 11h, no horário local.

Já no Catar, país árabe que está 6 horas à frente dos brasileiros, a partida vai ser realizada às 18h.

Localização: Doha, Catar

Estádio: Estádio Cidade da Educação

Data: sexta- feira, 9 de dezembro

Horário de início: 12h

Brasil: 3 vitórias

Croácia: 0 Vitórias

Empates: 1

Escalação do Brasil no jogo de hoje

O técnico Tite deve manter a seguinte escalação: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

No ataque, Raphinha, Richarlison, Neymar e Vinicius Júnior vão tomar à frente da linha e buscar a vitória para os brasileiros.

Continuam fora Gabriel Jesus e Alex Telles, ambos lesionados. No entanto, Éder Militão, Bruno Guimarães e Fred estão pendurados mas como os cartões são zerados na semifinal, nenhum deles ficará de fora na final caso o Brasil avance.

Escalação da Croácia no jogo de hoje

Para o técnico croata Zlatko Dalic, a escalação desta sexta-feira também será a titular das últimas partidas, incluindo contra o Japão nas oitavas de final.

Escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja e Perisic.

Modric, líder do grupo croata na Copa do Mundo, estará em campo em sua provável última competição ao lado dos companheiros da seleção nacional.

