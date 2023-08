Antonia é peça chave no elenco do Brasil em 2023. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Como está chave do Brasil na Copa do Mundo Feminina: classificação atualizada

Com três pontos na fase de grupos, a Seleção Brasileira chega para disputar a terceira e última rodada da Copa do Mundo Feminina contra a Jamaica na quarta-feira, 02/08. O time precisa da vitória ou empate para garantir a classificação até as oitavas de final e, assim, brigar pelo primeiro título mundial da história, por isso veja como está a chave do Brasil.

Como está o grupo Brasil na Copa do Mundo Feminina?

Com uma vitória contra o Panamá e uma derrota para a França, a Seleção Brasileira ocupa a terceira posição com três pontos no grupo F da Copa do Mundo Feminina.

Enquanto isso, com duas vitórias e a vantagem no saldo de gols, a França ocupa a liderança com quatro pontos, seguida pela Jamaica com os mesmos quatro pontos depois da vitória contra as panamenhas por 1 a 0. É possível dizer que este é um dos grupos mais embolados da competição, onde três seleções possuem as mesmas chances.

Diante disso, o Brasil precisa vencer a Jamaica na quarta-feira, 02 de agosto, para carimbar o passaporte até as oitavas de final. Em caso de empate, as brasileiras terão que torcer por derrota da França contra o Panamá, o que parece basicamente improvável, caso contrário a vaga fica com as jamaicanas.

Se a França perder e a equipe de Pia ganhar, as brasileiras assumem a liderança e garantem a vantagem para a próxima etapa.

GRUPO F DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 França - 4 pontos

2 Jamaica - 4 pontos

3 Brasil - 3 pontos

4 Panamá - 0 pontos

Quais seleções estão classificadas para as oitavas de final?

Espanha, Japão, Suécia, Suíça, Noruega, Austrália, Holanda, Nigéria, Estados Unidos, Inglaterra e Dinamarca garantiram a vaga para as oitavas de final, faltam apenas cinco. Por outro lado, o total de 14 seleções foram eliminadas.

Cada uma delas fechou a sua participação no torneio em primeiro ou segundo lugar na fase de grupos. Falta apenas definir os grupos F, G e H, com a presença do Brasil, Argentina e Alemanha respectivamente.

Com os times classificados, alguns dos confrontos já estão definidos nas oitavas de final.

Sábado (05/08) - Suíça x Espanha às 02h

Sábado, (05/08) - Holanda x 2º G às 23h

Sábado, (05/08) - Japão x Noruega às 05h

Domingo, (06/08) - 1º G x Estados Unidos às 06h

Segunda-feira (07/08) - Inglaterra x Nigéria às 04h30

Segunda-feira (07/08) - Austrália x Dinamarca às 07h30

Terça-feira (08/08) - 1º H x 2º F às 05h

Terça-feira (08/08) - 1º F x 2º H às 08h

Chaveamento da Copa do Mundo Feminina

O Brasil depende dele mesmo para avançar até as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Na última rodada, vai jogar contra a Jamaica em busca da vitória ou do empate, mas que implica em uma combinação de resultados para se classificar.

Se passar em primeiro lugar no grupo F, a Seleção Brasileira vai jogar contra o segundo lugar do grupo H, a Alemanha hoje. Mas se terminar em segundo lugar, ai jogará contra o primeiro do grupo H, no caso a Colômbia. As colombianas venceram as alemãs na segunda rodada, com gol no finalzinho da partida.

Depois, as brasileiras poderão enfrentar a Austrália, Inglaterra, Dinamarca, China ou até a Nigéria, a depender dos resultados nas quartas de final e, aí, a semifinal.

Confira o chaveamento do Brasil na Copa do Mundo Feminina.

OITAVAS DE FINAL:

1º F x 2º H

Terça-feira, 08/08 às 08h

1º H x 2º F

Terça-feira, 08/08 às 05h

QUARTAS DE FINAL:

Austrália, Inglaterra ou Dinamarca x Brasil

Sábado, 12/08 às 04h

Nigéria, Inglaterra ou Dinamarca x Brasil

Sábado, 12/08 às 07h30

Onde assistir Brasil x Jamaica na Copa do Mundo?

A partida entre Brasil e Jamaica será disputado na quarta-feira, 02 de agosto, às 07h, horário de Brasília, no Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália, com transmissão na Globo, Sportv, CazéTV, GloboPlay, GE e FIFA+ ao vivo em todo o território brasileiro.

Na TV aberta, a Globo exibe o jogo da Seleção Brasileira de graça com a narração de Renata Silveira e comentários de Ana Thais Matos e Caio Ribeiro. Nas operadoras de TV por assinatura, o Sportv transmite com Luiz Carlos Jr. ao lado de Alline Calandrini e Formiga.

Também é possível assistir na CazéTV, canal o Youtube do influenciador Casimiro, além das retransmissões do Globoplay e GE na internet. Se preferir, também dá para assistir no FIFA+, plataforma oficial da entidade.

