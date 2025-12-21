Confira quando começa o Paulistão 2026 e novas regras

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos vão disputar o principal estadual do país

A temporada do futebol brasileiro começa com os estaduais por todo o país, e o Paulistão 2026 já tem data para começar. Em São Paulo, as equipes de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e os outros 12 clubes vão brigar pelo disputado título de Campeão Paulista a partir de janeiro. Veja os times e regulamento da disputa.

Como vai ser o Paulistão de 2026?

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou o regulamento oficial do Campeonato Paulista da Série A1 de 2026. A competição começa no dia 10 de janeiro e será disputada por 16 clubes, reunindo os principais times do estado em busca do título estadual mais tradicional do país.

O torneio mantém o formato recente, com fase classificatória em turno único, mata-mata em jogo único até a final e rebaixamento para a Série A2.

Na primeira fase, cada equipe disputa oito partidas, enfrentando adversários definidos por sorteio técnico. Ao fim dessa etapa: os 8 melhores colocados avançam às quartas de final e os 2 últimos colocados são rebaixados para o Paulistão A2 de 2027.

As quartas de final e semifinais serão decididas em jogo único, sempre com mando do clube de melhor campanha. A final poderá ser disputada em partida única ou em ida e volta, conforme alinhamento entre FPF e CBF.

Em caso de empate nos confrontos eliminatórios, a vaga ou o título será decidido nos pênaltis.

Clubes participantes da Série A1

O Paulistão 2026 contará com os quatro grandes do estado e equipes tradicionais do interior. Confira os participantes:

Corinthians

Palmeiras

São Paulo

Santos

Red Bull Bragantino

Mirassol

São Bernardo

Novorizontino

Guarani

Ponte Preta

Portuguesa

Botafogo-SP

Velo Clube

Noroeste

Capivariano

Primavera

Os clubes foram divididos em quatro potes, levando em conta títulos, desempenho em 2025 e acessos. Cada time enfrenta todos os adversários do próprio pote e uma combinação de clubes dos demais grupos, totalizando oito jogos na primeira fase.

A tabela detalhada, com datas, horários e mandos, será definida pelo Departamento de Competições da FPF, considerando critérios de segurança e logística.