Copa da Inglaterra: onde vai passar Manchester City x Sheffield United hoje - 22/04

É decisão na Copa da Inglaterra! Quem será o primeiro finalista da temporada, Manchester City ou Sheffield United? O torcedor vai descobrir neste sábado, 22 de abril, com a semifinal disputada no Estádio Wembley, às 12h45 (horário de Brasília) entre os dois times.

O City deixou o Arsenal, Bristol City e o Burnley para trás. Já o Sheffield derrotou o Millwall, Wrexham, Tottenham e o Blackburn Rovers.

Quem vai transmitir o jogo do Manchester City hoje

Com exclusividade, o Star Plus transmite o jogo do Manchester City e Sheffield United na semifinal da Copa da Inglaterra neste sábado. Nenhum canal de televisão vai exibir a decisão.

O torcedor que tem a assinatura do streaming pode comemorar. Você pode acompanhar a partida com apenas um clique na plataforma. Mas e quem não é assinante, como assistir?

Acompanhe o passo a passo de como se tornar membro e como ver ao vivo no sistema.

1) Tenha em mente que é preciso ser assinante do Star+ para ver o catálogo de filmes, séries e esportes ao vivo. Se você já é, basta acessar o seu aplicativo favorito, inserir o email e senha e pronto.

2) Mas se você ainda não é, basta acessar o site (www.starplus.com), escolher qual dos três planos quer e clicar em "assine agora".

3) São três planos disponíveis: o normal por R$ 32,90, o combo com Disney+ por R$ 45,90 e o Lionsgate por R$ 55,90 por mês. Clique em "assine agora" e preencha as informações com os dados.

4) Assim que completar a ficha de inscrição e colocar todos os dados do pagamento, você já pode assistir ao Star Plus como e onde quiser.

Escalações de Manchester City x Sheffield United

Manchester City: Ederson; Laporte, Dias, Akanji; Bernardo Silva, Gundogan, Phillips, Mahrez; Álvarez, Foden e Haaland.

Sheffield United: Foderingham; Ahmedhodzic, Robinson, Egan; Baldock, Berge, Norwood, Fleck; Lowe, McBurnie e Ndiaye.

Guardiola não tem baixas para o jogo deste sábado.

Para o Sheffield, os atletas Osborn, Brewster, Jack O'Connell, Rhys Norrington-Davies e Stevens são os desfalques.

Quando vai ser a final da Copa da Inglaterra?

A final da Copa da Inglaterra está agendada para 03 de junho, sábado às 11h, horário de Brasília, no Estádio Wembley, em Londres. Os dois finalistas disputam em estádio neutro em partida única, onde quem marcar mais gols será o campeão.

Na temporada passada, o Liverpool derrotou o Chelsea na final durante os pênaltis. É válido ressaltar que se der empate na final, a prorrogação será iniciada com dois tempos de 15 minutos cada. Se a igualdade persistir, as penalidades vão determinar o campeão.

