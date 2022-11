Saiba como e onde assistir ao jogo da Inglaterra e Estados Unidos nesta sexta-feira, 25 de novembro, pela segunda rodada do grupo B na Copa do Mundo

Transmissão online e de graça do jogo da Inglaterra x EUA hoje na Copa do Mundo 2022

Líder do grupo B após golear o Irã com seis gols, a seleção da Inglaterra enfrenta os Estados Unidos na segunda rodada nesta sexta-feira, 25 de novembro, para se manter na primeira posição. Com início às 16h (horário de Brasília), as equipes entram em campo no Estádio Al Bayt. Para saber todos os detalhes da partida confira o guia de como assistir online hoje.

Como assistir jogo da Inglaterra hoje online na Copa do Mundo 2022?

O jogo da Inglaterra e Estados Unidos será transmitido na Globo, na TV aberta, e no SporTV, pela TV fechada. Mas e se você quiser assistir pelo celular? Fique tranquilo torcedor, existem quatro maneiras para isso. Quer saber como? O portal DCI preparou um passo a passo em cada uma das opções.

GloboPlay

Dá para assistir todos os jogos da Copa do Mundo 2022 através da plataforma de streaming GloboPlay. Sabe como? O aplicativo retransmite toda a programação da Rede Globo, canal da TV aberta, também para quem não é assinante do seu produto.

Isso significa que qualquer torcedor tem acesso à sua plataforma, mas apenas para assistir ao canal da Globo. Tudo o que você precisa fazer é acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou pelo próprio aplicativo, se cadastrar ou entrar com a conta do Facebook, Apple, ou Google, clicar em "Agora na TV" e escolher a opção da TV Globo.

Torcedores que são assinantes podem acompanhar também

Portal GE

Outra maneira simples e rápida de assistir ao jogo da Inglaterra na Copa é através do site do GE. O portal de notícias também retransmite as imagens do confronto para todos os brasileiros (www.ge.globo.com).

É só acessar, escolher o jogo que vai assistir e sintonizar.

FIFA+

A grande novidade este ano é o FIFA+, o novo serviço de streaming no cenário esportivo. É isso mesmo torcedor, agora você poderá acompanhar em mais um espaço os jogos de futebol.

Porém, como ainda está em fase de testes e lançamento, a plataforma resolveu presentear os torcedores brasileiros: todos os 64 jogos ao vivo e de graça no seu aplicativo!

Sim, dá para assistir todos os embates da Copa do Catar em um simples toque. Basta acessar o site (www.fifa.com), se cadastrar e clicar no jogo que quer acompanhar seja pelo navegador ou no celular.

Canal do Casimiro

Se você adora surfar na internet, com certeza já ouviu falar em Casimiro. O streamer brasileiro mais assistido no país agora tem uma grande notícia: ele também vai transmitir jogos da Copa do Mundo!

Um jogo por dia será possível de assistir no canal do jornalista, seja no canal do Cazé TV pelo Youtube ou na Twitch, plataforma de vídeos gratuita.

Você não paga nada para assistir e ainda se diverte com os comentários do Cazé.

Como está a Inglaterra na Copa do Catar 2022?

A seleção da Inglaterra teve a estreia perfeita na Copa do Mundo. Contra o Irã, o elenco comandado por Gareth Southgate goleou por 6 a 2, com gols de Bellingham, Sterling, Saka, Rashford e Jack Grealish. Os iranianos descontaram com Taremi, duas vezes.

Além de ter um dos melhores elencos da competição, o clima entre os ingleses é de se admirar. Em perfeita harmonia nos treinos e uma amizade de longa data, os jogadores prometem outro baile nesta sexta-feira, contra os norte-americanos.

O jogo de hoje não é só importante para se mostrar o melhor do elenco, como vale a permanência na liderança do grupo B na Copa. Com 3 pontos, os leões poderão encaminhas a vaga até as oitavas de final do torneio se anotarem a vitória ao apito final.

E aí, qual é a sua aposta para o jogo de hoje entre Inglaterra e Estados Unidos?

Qual é a escalação da Inglaterra no jogo de hoje?

Para o jogo desta sexta-feira, o técnico Gareth Southgate deve repetir a escalação da partida anterior, contra os iranianos na estreia da Copa do Catar.

Na defesa, Maguire fará companhia à Luke Shaw, Trippier e Stones. Já na parte da frente da escalação estarão Saka, do Arsenal, e os experientes Sterling e Harry Kane, que busca a artilharia do evento.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Trippier, John Stones, Luke Shaw, Maguire; Rice, Bellingham, Mount, Saka; Sterling e Harry Kane.

+ Canarinho pistola? Veja o mascote da Seleção Brasileira 2022?

Onde vai ser o jogo de Inglaterra x Estados Unidos hoje?

Inglaterra x Estados Unidos será disputado no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar. O estádio receberá nove partidas entre fase de grupos, oitavas de final, quartas e semifinal. Duas já foram realizadas, incluindo a cerimônia de abertura do evento.

O nome é uma homenagem às tendas usadas por povos nômades no Catar e na região. Além do belo estádio no local, uma área verde com espaço de lazer, pista de corrida e ciclismo também recebem os torcedores no maior clima de lazer da Copa.

Conheça o Al Bayt Stadium.

