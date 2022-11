Copa Verde: jogo do Vila Nova e Paysandu hoje: onde assistir a final (19/11)

Após o empate na primeira partida, as equipes de Vila Nova e Paysandu disputam a grande final da Copa Verde neste sábado! O palco do confronto será o Serra Dourada, em Goiânia, na partida de volta. O jogo do Vila Nova e Paysandu hoje vai começar às 19h (horário de Brasília) por isso confira onde assistir ao vivo.

No primeiro duelo, as equipes ficaram em 0 a 0, por isso quem vencer será o campeão da Copa Verde.

Onde assistir jogo do Vila Nova e Paysandu hoje ao vivo

O jogo do Vila Nova e Paysandu hoje vai passar no DAZN, a partir das 19h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo por todo o país.

Nenhum canal de televisão vai transmitir a grande final da Copa Verde neste sábado. Somente a plataforma de streaming DAZN é quem exibe a disputa.

Por R$ 19,90, você pode tornar-se membro da plataforma pelo site www.dazn.com. Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

TV: Sem transmissão

Online: DAZN no aplicativo e no site www.dazn.com

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich Vollkopf

Escalações:

Escalação do Vila Nova: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Jordan, Willian Formiga; Sousa, Jean, Matheuzinho; Diego Tavres, Kaio Nunes e Neto Pessoa.

Escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Genílson, Naylhor, Patrick Brey; Mikael, João Vieira, José Aldo; Marlon, Robinho e Danrlei.

O elenco do Vila Nova joga em casa neste sábado e por isso tentará garantir de todas as maneiras a vitória e consequentemente o título da edição no torneio verde! Com o elenco completo, promete ir para cima do adversário e assim conquistar o troféu da Copa Verde. O time passou pelo Operário VG nas oitavas de final, depois o Real Noroeste nas quartas e por fim o Brasiliense na semifinal.

Já o Paysandu não conseguiu abrir o placar jogando em casa durante a semana, na partida de ida pela grande final da Copa Verde. O elenco passou para chegar até aqui do Humaitá, nas oitavas de final, depois o Tocantinópolis nas quartas de final e o São Raimundo, do Amazonas na semifinal.

Campeões da Copa Verde

Cuiabá e Paysandu tem dois títulos da Copa Verde, sendo os maiores campeões da história do torneio. Na final deste ano, o elenco do Papão pode levantar a terceira taça e tornar-se o maior vencedor.

Já o Vila Nova quer o seu primeiro título da história. Apenas cinco times venceram o torneio desde a primeira edição em 2014.

Cuiabá - 2 títulos (2015 e 2019)

Paysandu - 2 títulos (2016 e 2018)

Luverdense - 1 título (2017)

Brasiliense - 1 título (2020)

Brasília - 1 título (2014)

