Crise? Veja os memes da derrota do Flamengo para o Vasco no Carioca

No Clássico dos Milhões, o Vasco levou a melhor em cima do Flamengo neste domingo, 05/03, pela décima rodada do Campeonato Carioca na primeira fase no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o resultado, torcedores vascaínos e rivais aproveitaram para brincar com memes do Flamengo em zoações e provocações.

A derrota adiou a comemoração do Flamengo na Taça Guanabara neste domingo. A vitória seria a chance do time de Vitor Pereira conquistar o título com uma rodada de antecipação.

Memes da derrota do Flamengo para o Vasco no clássico

A fase do Rubro-Negro não é das melhores. Depois de perder a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, a Recopa para o Independiente del Valle nos pênaltis e conquistar o terceiro lugar no Mundial de Clubes - após a derrota vexatória para o Al Hilal - o Rubro-Negro perdeu o Clássico dos Milhões para o Vasco no Campeonato Carioca neste domingo.

Além de perder o clássico para o Vasco, o elenco rubro-negro também perdeu a chance de conquistar o título da Taça Guanabara com uma rodada de antecipação.

Mais uma vez, o técnico Vitor Pereira foi alvo dos internautas nas redes sociais com zoações e brincadeiras, além do famoso "cheirinho" e provocações com o desempenho dos jogadores.

Veja a reação dos torcedores nas redes sociais com mais uma derrota do Flamengo em 2023:

"se bater vai ter que ganhar jogo decisivo" vitor pereira: pic.twitter.com/qfnGe0fkrV — cortinaskk (@cortinaskk) March 5, 2023

Mais uma derrota pra conta do Flamengo com Vitor Pereira, ainda tem gente que acredita que VP é treinador. #ForaVP pic.twitter.com/i53Cjj7XXd — Caio Zucker (@caiozucker) March 5, 2023



Uma das principais brincadeiras envolvendo o torcedor é a sofra do treinador. O assunto veio à tona quando ele deixou o comando do Corinthians.

Vitor Pereira dando rasteira na sogra pra véia se machucar e ele ter uma desculpa pra vazar do Flamengo pic.twitter.com/yXjPFszI0L — Dicksonˢᶜᶜᵖ • 🦅 (@dicksongomess) March 5, 2023

* Flamengo perde p Vasco no campeonato carioca * A sogra do Vitor pereirapic.twitter.com/CExlsw0P4W — melisa ˢᶜᶜᵖ (@megrassmann) March 5, 2023

flamengo de vitor pereira perdeu mais uma, a sogra dele automaticamente: pic.twitter.com/mnLqTAJi8t — 𝖓𝖔𝖓𝖔 𝖘𝖈𝖈𝖕 🐑 (@favcorinthxians) March 5, 2023

Rala Vitor pereira e leva sua sogra ctg! pic.twitter.com/m7QyNc5h0k — 𝑻𝑹𝑬𝑴 𝑩𝑨𝑳𝑨🇺🇲 (@trem75122) March 5, 2023

E, claro, não poderia faltar o famoso "cheirinho" e as provocações com o clube.

Gol do Puma. Chupa cheirinho!!! pic.twitter.com/0XsfuOErzI — Palestrudo - Marcel Birigui (@MarcelBirigui) March 5, 2023

O cheirinho não sai deste time ... pic.twitter.com/lm7osc49nV — Cabo Cabo38 (@Cabo3838) March 5, 2023

Vitor Pereira vai ser demitido do Flamengo?

A situação de Vitor Pereira vai ficando cada vez mais difícil no Flamengo. Além de perder decisões e não conquistar títulos na temporada, a derrota para o Vasco neste domingo fez com que o time perdesse a invencibilidade.

A Diretoria do Flamengo não se pronunciou sobre a possível saída do treinador. Na semana passada, após a derrota na final da Recopa, o jornalista Vitor Sergio Rodrigues, da TNT Sports, garantiu a permanência do treinador.

A torcida, nas redes sociais, faz questão de pedir a saída do comandante português.

