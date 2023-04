Ceará e Sport disputam a primeira partida da final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 19 de abril, na Arena do Castelão

Final da Copa do Nordeste 2023 vai passar no SBT?

O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste será disputado entre Ceará e Sport nesta quarta-feira, 19 de abril, na Arena Castelão, em Fortaleza. A bola vai rolar às 21h30 (Horário de Brasília) com transmissão na TV aberta e em canais pagos para todo o país ao vivo.

O jogo de volta entre Sport e Ceará na final será disputado na quarta-feira, 03 de maio, às 21h, na Ilha do Retiro.

SBT vai transmitir a final da Copa do Nordeste 2023

A final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport será transmitida no SBT, na TV aberta, além do pay-per-view Nosso Futebol e o canal ESPN 3 em operadoras de TV por assinatura. O duelo terá início às 21h30, na Arena Castelão.

O canal do SBT vai transmitir a partida nesta quarta-feira para toda a região do Nordeste, como os estados do Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Alagoas. É só ligar o canal em seu estado e curtir a final.

Quem mora em outro estado mas quer acompanhar a partida é só sintonizar a ESPN, disponível na TV paga em qualquer lugar do Brasil. Outra opção é o pay-per-view Nosso Futebol, mas disponibilizado apenas nas operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO.

Como assistir Ceará x Sport online hoje

Para assistir a partida entre Sport e Ceará na internet o torcedor tem três opções: o site do SBT, o Star Plus e as plataformas de cada operadora.

Quem mora nos estados do Nordeste pode acompanhar de graça a final da Copa do Nordeste pelo site (www.sbt.com.br) ou no aplicativo SBT Vídeos. O serviço funciona de acordo com a localização do usuário e, por isso, só quem está nos estados terá a transmissão em tempo real no site.

Outra opção é o Star Plus, disponível por R$ 32,90 por mês com o catálogo de filmes e séries. Mas quem possui a TV paga e tem o PPV Nosso Futebol na programação, só precisa sintonizar o aplicativo da operadora e, de graça, acompanhar a retransmissão do canal.

Acesse o Sky Play, DirecTV GO e o NOW para ver o canal Nosso Futebol.

Escalações de Ceará x Sport hoje

Para a primeira partida da final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, as escalações de Ceará e Sport serão da seguinte forma:

Ceará: Richard; Tiago, Warly, Luiz Otávio, Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho; Erick e Vitor Gabriel.

Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love.

Critério de desempate

Em caso de empate na soma dos placares na final da Copa do Nordeste entre Sport e Ceará, o regulamento da CBF na Copa do Nordeste prevê que o desempate para definir o título vai ser a cobrança de pênaltis.

A disputa de pênaltis deverá ser iniciada em até 10 minutos após o término da segunda partida. Cada time terá cinco cobranças onde quem marcar mais gols fica com a taça da temporada. Em caso de nova igualdade, as cobranças alternadas terão início.

Não tem gol fora de casa na Copa do Nordeste.

