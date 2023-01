Clássico das equipes cariocas vai ser neste domingo, 29 de janeiro de 2023, com transmissão no canal aberto

Fluminense x jogo do Botafogo hoje: qual canal vai passar o clássico do Carioca 2023

Clássico Vovô é o nome dado para o encontro de Fluminense e Botafogo em campo. Neste domingo, 29 de janeiro, os elencos vão disputar os três pontos pela quinta rodada do Campeonato Carioca na primeira fase. O jogo do Botafogo hoje está marcado para começar às 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

O Flu vem de empate com o Boavista no meio da semana, enquanto o Fogão venceu o Madureira.

O duelo carioca entre Fluminense e Botafogo aconteceu em 334 oportunidades, de acordo com o portal de estatísticas do O Gol. O tricolor carioca tem a vantagem com 123 vitórias, além de 103 empates e 108 triunfos para o time da Estrela.

Qual canal vai passar o jogo do Botafogo hoje

BAND e BandSports vai ser onde assistir o jogo do Botafogo hoje às 18h, horário de Brasília.

A Rede Bandeirantes é a dona dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca este ano. Depois de tirar as imagens da Record, a emissora é a única que pode exibir os confrontos de cada rodada até a final na TV aberta e também fechada.

A BAND exibe neste domingo o jogo do Botafogo hoje contra o Fluminense para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar para curtir ao vivo.

Também dá para assistir na TV paga através do BandSports. A emissora só está disponível na programação entre os assinantes. O canal não divulgou a equipe de transmissão.

Como assistir Fluminense x Botafogo online hoje

Para o torcedor que gosta, o jogo do Botafogo hoje contra o Fluminense também está disponível no site da BAND ao vivo e de graça.

Isso porque a plataforma retransmite as imagens da programação para todos os usuários online. Basta acessar o site da emissora (de qualquer lugar do Brasil), se cadastrar ou logar na conta caso já tenha feito, e clica em "ao vivo" para assistir a programação da Band ao vivo.

Lembrando que o serviço funciona de acordo com a localização do torcedor.

Escalações do jogo de hoje

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com Matheus Ferraz, Alexsander e Gustavo, lesionados.

Provável escalação do jogo do Fluminense hoje: Fábio; Nino, Samuel Xavier, Manoel, Calegari; Martinelli, Yago, Giovanni, Ganso; Jhon Arias e Cano.

Os visitantes não terão Lucas Fernandes, Carli, Kayque, Eduardo e o goleiro Gatito.

Provável escalação do jogo do Botafogo hoje: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gabriel Pires; Gustavo Sauer, Victor Sá e Tiquino.

Quem vai apitar o clássico hoje?

O árbitro do jogo do Botafogo hoje contra o Fluminense vai ser Bruno Mota Correia neste domingo, 29 de janeiro de 2023 no Campeonato Carioca.

Os assistentes, escolhidos pela Federação Carioca de Futebol, será Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis.

