Estreia do Messi no Inter de Miami - Foto: divulgação

HOJE: onde assistir a estreia do Messi no Inter de Miami

É um dia importante para os fãs de futebol em todos os lugares, já que nessa sexta-feira, 21 de julho, é a estreia do Messi pelo Inter de Miami. O jogo vai começar às 21h, horário de Brasília, no DRV PNK Stadium, na Flórida, então como assistir online.

Transmissão da estreia de Messi no Inter Miami

Com exclusividade, a Apple TV+ transmite a estreia de Messi no Inter Miami nesta sexta-feira, 21. Nenhuma emissora de televisão vai exibir a partida no Brasil.

A AppleTV é um serviço de streaming desenvolvido pela Apple. O torcedor precisa desembolsar uma certa quantia todos os meses ou no plano anual para ter acesso às partidas da MLS, pré-temporada e outros torneios que envolvem os clubes norte-americanos.

Se você possui um aparelho Apple, acesse direto o aplicativo AppleTV no celular, computador ou tablet. Depois, clique na busca e encontre a opção MLS Season Pass. Escolha o item "assinar" e decida qual assinatura vai pagar por mês ou na temporada. Daí, clique em "assinar".

Caso contrário, entre no site (www.tv.apple.com/br) pelo navegador e escolha como quer assinar o AppleTV+. Lembre-se que, além de obter a AppleTV é necessário comprar o pacote por R$ 39,90 por mês e, aí, assistir a estreia de Messi hoje.

Quando foi o último jogo de Messi?

O último jogo disputado por Lionel Messi foi em 03 de junho, em derrota para o Clermont por 3 a 2 na última rodada do Campeonato Francês. O argentino se despediu do Paris Saint-Germain no Parc des Princes, em Paris, após duas temporadas defendendo o clube francês.

Depois de ganhar o título nacional da França, Messi assinou com o Inter Miami, nos Estados Unidos. Ela aproveitou as férias com a família e agora chega para disputar o seu primeiro jogo com a camisa do seu novo time. No entanto, o treinador Tata Marino e o proprietário do clube, David Beckham, não confirmaram se Lionel vai ser titular nesta sexta-feira, contra o Cruz Azul.

Resta a dúvida se ele vai entrar em campo como titular, se joga os 90 minutos ou se deixa o banco de reservas durante a partida. O treinador Tata Martino tem um passado com Lionel Messi. Tata comandou a Argentina entre 2014 e 2016, com Messi no elenco titular.

Messi vs Lewandowski: quem é melhor?

Quem é Lionel Messi?

Eleito o melhor jogador do mundo por sete vezes, o argentino Lionel Messi, 36 anos, é o novo jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos. Messi é casado com Antonella Roccuzzo desde 2017 e os dois tem três filhos, Thiago, Mateo e Ciro. Confira também quantos títulos Lionel Messi tem na carreira.

A carreira de La Pulga no futebol começou nas categorias de base do Newell's Old Boys, na Argentina. Em 2000, Messi transferiu-se para o Barcelona, na Espanha, clube que teve um papel fundamental tanto dentro quanto fora dos gramados na vida do argentino.

Diagnosticado com deficiência do hormonio do crescimento, o Barcelona aceitou pagar o tratamento para Lionel, de acordo com o acervo do jornal O Globo. Hoje, o argentino tem 1,69m e é um dos maiores atletas de todos os tempos no futebol.

Messi conquistou quatro taças da Champions, dez títulos do Campeonato Espanhol, três Mundiais, três títulos da Supercopa da UEFA, sete Copa do Rei e oito da Supercopa da Espanha. Durante o período em que jogou, venceu por seis vezes a Bola de Ouro e duas o FIFA The Best.

Em agosto de 2021, Messi assinou com o PSG por dois anos. Ganhou uma Bola de Ouro e um FIFA The Best, além de dois títulos do Campeonato Francês e uma Supercopa. Em 2022, ele ganhou o terceiro título da Argentina na Copa do Mundo.

Quanto Messi vai ganhar no Inter Miami?

O salário de Lionel Messi no Inter Miami gira em torno de 50 e 60 milhões de dólares por temporada, de acordo com a emissora TNT Sports. O contrato do argentino com o clube norte-americano é válido por dois anos, além da cláusula de renovação automática até 2026.

O principal detalhe da contratação de Messi é o acordo feito entre a MLS, Apple TV e a Inter Miami, já que a empresa Apple é a dona dos direitos de transmissão. De acordo com o jornal The Athletic, a oferta envolve contribuição dos parceiros comerciais da liga, ou seja, Messi fica com parte da receita gerada por novos assinantes da MLS Season Pass, na Apple TV+. O valor não foi revelado.

Com a chegada de Messi no Inter Miami, os ingressos para os jogos se esgotaram rapidamente, tornando o acordo ainda mais lucrativo para todos os parceiros.

