Saiba como assistir ao jogo do Flamengo hoje na Recopa. Foto: Reprodução Conmebol / Gilvan de Souza CRF

Equipe do Flamengo disputa o jogo de ida na Recopa Sul-Americana contra o Independiente del Valle nesta terça-feira

Horário do jogo do Flamengo hoje na Recopa 2023 - transmissão ao vivo na TV e online

O primeiro jogo da final da Recopa 2023 será disputado nesta terça-feira, 21 de fevereiro, entre o Flamengo, atual campeão da Libertadores, e o Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana. O Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, recebe o jogo do Flamengo hoje às 21h30 (Horário de Brasília).

Este é apenas o confronto de ida. O segundo jogo da Recopa está marcado para a próxima terça, 28 de fevereiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Que horas vai ser o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje na Recopa começa às 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília, nesta terça-feira, 21 de fevereiro de 2023.

No Equador, a partida começa às 19h, horário local, mas como Brasília está 2 horas à frente de Quito, a transmissão vai começar no Brasil às nove e meia da noite.

A transmissão da partida vai ser 20h30, nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por causa da diferença no horário local.

O Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, é a casa do Independiente para confrontos em torneios nacionais e internacionais, assim como na Libertadores ou Sul-Americana.

Qual o canal vai passar o jogo do Flamengo de hoje

ESPN vai transmitir o jogo do Flamengo hoje na Recopa às 21h30, horário de Brasília.

O canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Vivo, DirecTV GO e a Claro para todo o Brasil ao vivo. É preciso obter a emissora na programação para curtir a final da Recopa.

Com exclusividade, a emissora adquiriu os direitos de transmissão do torneio sul-americano. O canal é o único na televisão paga que pode exibir os confrontos na temporada.

Paulo Andrade narra a partida ao lado dos comentaristas Paulo Calçade, Zinho e Renata Ruel.

SKY: 198 e 598

CLARO/NET: 70 e 570

OI: 70 e 160

VIVO: 570, 462, 875 e 47

BLU TV: 343

GUIGO TV: 81

Assistir Independiente del Valle x Flamengo online hoje

Independiente del Valle e Flamengo tem transmissão no Star Plus, serviço de streaming da Disney. A plataforma retransmite o sinal da ESPN para todos os assinantes na noite desta terça-feira.

Com exclusividade, o streaming exibe a final da Recopa para todos os assinantes ao vivo. É só sintonizar a plataforma e torcer com a transmissão.

Quem já é membro pode sintonizar o produto com o email e a senha de usuário. Mas para se tornar comprador é só entrar no site (www.starplus.com) e escolher o melhor pacote, com valores entre R$ 32,90 a R$ 55,90 por mês.

O Star Plus está disponível no site, pelo navegador, além dos aplicativos para celular, tablet, smartv e videogames.

Tem gol fora de casa na Recopa?

O critério de gol fora de casa não é utilizado na Recopa Sul Americana. No início de 2022, a Conmebol decidiu retirar do regulamento da competição para deixar o torneio mais equilibrado e consequentemente mais disputado.

O time que marcar dentro ou fora de casa não tem vantagem, o valor é o mesmo. Em caso de empate na soma dos placares, a prorrogação é iniciada em dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis é que define o campeão.

A Recopa Sul Americana é um torneio organizado pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) disputado entre o campeão da Sul-Americana e da Libertadores na atual temporada. No sistema ida e volta, os dois jogos acontecem sempre no ano seguinte.

São Paulo e o Inter são os brasileiros com mais títulos da Recopa, dois cada.

