Horário do jogo do PSG hoje: qual canal vai passar e onde vai ser – 01/10

Horário do jogo do PSG hoje: qual canal vai passar e onde vai ser – 01/10

Após Neymar declarar apoio à Jair Bolsonaro e parar a web, todas as atenções se voltam ao PSG neste sábado, em confronto contra o Nice. O atual vice-líder joga em casa, no Parc des Princes, pela nona rodada do Campeonato Francês. O horário do jogo do PSG hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Após a vitória do Olympique ontem, o Paris caiu para a segunda posição com 22 pontos. No entanto, a vitória neste sábado recoloca o elenco parisiense na liderança com vantagem, enquanto soma sete vitórias e apenas um empate, sem perder na temporada francesa até aqui.

Do outro lado, o Nice vem na décima terceira posição do Campeonato Francês com 8 pontos, conquistados em duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Após a derrota para o Angers na última rodada, o grupo espera dar a volta por cima e quem sabe levar os três pontos para casa.

Horário do jogo do PSG hoje na Ligue 1

O jogo do PSG hoje começa às 16h, quatro da tarde (horário de Brasília), diretamente do Parc des Princes, em Paris, na França. A transmissão vai ser no Star +, serviço de streaming.

Para a infelicidade do torcedor, o jogo com Neymar não vai passar em nenhum canal de televisão neste sábado. A única saída é assistir através do Star +, plataforma de streaming.

Apenas assinantes tem acesso à plataforma, disponível em aplicativos de celular, tablet, computador e smart TV. Para assinar a programação com filmes, séries e canais basta acessar www.star.plus e, com pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, escolher o melhor ao seu bolso.

PSG X NICE:

Horário do jogo do PSG hoje: 16h (Horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris

Onde assistir: Star +

> Qual é a fortuna de Nasser Al-Khelaifi, bilionário do PSG?

Escalação do PSG para o jogo de hoje

Em comunicado médico, o PSG divulgou que Mbappé, Kimpembe e Verratti continuam fora por lesões. Neymar deve estar no time principal, enquanto Messi é dúvida.

Escalação do PSG: Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Sergio Ramos; Bernat, Soler, Renato Sanches, Hakimi; Sarabia, Ekitile e Neymar.

Ao Nice, o jogador Todibo recebeu o cartão vermelho na rodada passada e foi expulso, por isso não poderá jogar hoje.

Escalação do Nice: Schmeichel; Lotomba, Viti, Dante, Bard; Beka, Pépé, Thuram, Diop; Laborde e Delort.

+História do PSG: como o clube francês alcançou o topo | DCI

Jogos da rodada do Campeonato Francês

Com o fim da data FIFA, o Campeonato Francês está de volta com a nona rodada. São dez confrontos neste fim de semana, entre sexta-feira, sábado e domingo em horários alternados na manhã e pela tarde, pelo horário de Brasília.

O destaque vai para o jogo do PSG, além do encontro entre Monaco e Nantes e também Lens e Lyon.

Angers 0 x 3 Olympique

Sábado (01/10):

RC Strasbourg x Rennes – 12h

PSG x Nice – 16h

Domingo (02/10):

Lorient-Bretagne x Lille – 08h

Toulouse x Montpellier – 10h

Auxerre x Stade Brestois – 10h

Troyes x Reims – 10h

Ajaccio x Clermont – 10h

Monaco x Nantes – 12h05

Lens x Lyon – 15h45

+ Quanto Neymar ganha por dia no PSG em 2022?