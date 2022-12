Horário e como assistir jogo do Porto hoje x Arouca na volta do Português, 28/12

O duelo entre Porto e Arouca nesta quarta-feira marca o retorno do Campeonato Português após a Copa do Mundo no Catar. Com início às 18h15 (Horário de Brasília), o jogo do Porto hoje vai ser no Estádio do Dragão. Confira onde vai passar o duelo e todos os detalhes da partida.

Transmissão e que horas começa o jogo do Porto hoje

O canal ESPN 4 e o serviço de streaming Star+ vão passar jogo do Porto hoje na rodada do Campeonato Português ao vivo nesta quarta-feira, 28 de dezembro. A partida de futebol vai começar às 18h15, pelo horário de Brasília.

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Informações sobre o jogo do Porto x Arouca

Vice-líder do Campeonato Português, o Porto entra em campo nesta quarta-feira para seguir grudado no Benfica, atual dono primeiro lugar na competição. Com 29 pontos, tem apenas oito pontos a menos do que o rival com nove vitórias, dois empates e duas derrotas.

O elenco venceu o Gil Vicente na Taça da Liga pelas quartas de final na última quarta-feira.

Do outro lado, o Arouca aparece na 10ª posição da Primeira Liga com 19 pontos, conquistados em cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas na temporada. A vitória nesta quarta-feira pode colocar o elenco visitante próximo da parte de cima da tabela.

+Tabela do Paulistão 2023: jogos rodada a rodada no Campeonato Paulista

Jogos da rodada no Campeonato Português

Veja todos os confrontos da décima quarta rodada do Campeonato Português durante a semana.

Quinta-feira (29/12) - Campeonato Português

14h - Gil Vicente x Santa Clara

16h - Estoril x Boavista

18h15 - Sporting x Paços Ferreira

Sexta-feira (30/12) - Campeonato Português

14h - Chaves x Famalicão

16h - Vizela x Vitória SC

18h15 - Braga x Benfica

