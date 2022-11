Jogo da Espanha x Costa Rica: como assistir na TV e online, hora, local | Copa do Mundo 2022

Em estreia na Copa do Mundo do Catar, confira o horário do jogo entre Espanha e Costa Rica nesta quarta-feira, 23 de novembro, e onde assistir ao vivo

Favorita ao título, a Espanha faz a sua estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira, 23 de novembro, pela primeira rodada do grupo E. Contra a Costa Rica, a seleção entra em campo às 13h (Horário de Brasília), onde o jogo da Espanha hoje vai ser no Estádio Al Thumama. Todos os detalhes da transmissão você encontra no texto a seguir.

Qual é o horário do jogo da Espanha x Costa Rica hoje?

Para não perder nenhum lance na Copa do Mundo, saiba que o jogo da Espanha e Costa Rica hoje vai começar às 13h (Horário de Brasília), direto do Estádio Al Thumama, no Catar.

Atenção torcedores: se você mora entre os estados de Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Fernando de Noronha, deve prestar atenção porque algumas transmissões seguem o horário de Brasília.

Como o fuso horário entre Catar e Brasil é de 6 horas, o país está à frente, as transmissões dos jogos da Copa este ano serão sempre às 07h, 10h, 12h, 13h ou 16h, sempre no horário de Brasília.

Como assistir jogo da Espanha hoje na Copa?

Procurando saber onde assistir ao jogo da Espanha e Costa Rica hoje na Copa do Mundo do Catar? Confira as opções que você tem:

- GLOBO (TV aberta)

- SporTV (TV paga)

- GloboPlay (aplicativo ou site www.globoplay.globo.com)

- Site do GE (www.ge.globo.com)

- FIFA+ (www.fifa.com ou aplicativo)

- Canal do Casimiro (Youtube ou Twitch)

Para todo o Brasil na TV aberta, o canal da Globo é quem transmite as emoções do duelo entre Espanha e Costa Rica na premira rodada da Copa do Mundo no Catar. Gustava Villani narra a partida ao lado de Paulo Nunes, Richarlyson e Paulo César de Olivera.

Também dá para assistir no canal SporTV, disponível entre as operadoras de TV por assinatura como a Claro, Oi, Vivo e a Sky também em todo o território nacional. Aqui, é Luiz Carlos Jr. quem conta a história da partida ao lado dos comentaristas Paulo Vinicius Coelho (PVC), Grafite e Sandro Meira Ricci

Para quem curte assistir pelo celular é só sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming. Você não precisa ser assinante para ver o jogo da Copa no aplicativo, é só se cadastrar e acompanhar a programação da Globo. Se preferir, pode acessar o portal GE para curtir de graça.

Outra novidade é o serviço de streaming FIFA+, disponível para todos os brasileiros no site ou no aplicativo da entidade. Tudo o que precisa fazer é se cadastrar com nome completo, email e a senha.

Para fechar, existe também a opção do canal do Casimiro, tanto no Youtube como na Twitch.

+ Saiba quais são os 5 critérios de desempate da Copa do Mundo 2022

Tabela de jogos da Espanha na Copa

A Espanha pertence ao grupo E na Copa do Mundo do Catar em 2022. A equipe espanhola, uma vez campeã na história do Mundial, vai enfrentar Costa Rica, Alemanha e Japão na fase de grupos por três rodadas em pontos corridos.

Para seguir até as oitavas de final precisa terminar em primeiro lugar, onde garante vantagem, ou em segundo lugar, para enfrentar o adversário da chave seguinte.

Confira a tabela de jogos da Espanha na fase de grupos.

Espanha x Costa Rica (1ª rodada)

Data: Quarta-feira, 23/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

Onde assistir: Globo, FIFA +, Casimiro, SporTV, Globoplay e Portal GE

Espanha x Alemanha (2ª rodada)

Data: Domingo, 27/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Japão x Espanha (3ª rodada)

Data: Quinta-feira, 01/12 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

Onde assistir: FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

Escalação do jogo da Espanha hoje na Copa

Provável escalação da Espanha: Simon, Cavajal, Pau Torres, Laporte e Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Ferram Torres, Morata e Sarabia.

Provável escalação da Costa Rica: Navas, Martinez, Calvo, Duarte e Oviedo; Tejeda, Celso Borges, Gerson Torres e Benette; Campbell e Contreras.

Nenhuma das seleções tem desfalques no plantel de jogadores para esta primeira rodada da Copa.

