Jogo do Al Hilal hoje: horário e onde vai passar Al Hilal x Al Ettifaq (08/11)

O atual líder da Saudi Pro League 2024-25, o Al-Hilal, deve enfrentar o Al-Ettifaq na sexta-feira, 8 de novembro, na Kingdom Arena, com o objetivo de estender sua sequência invicta na competição. No Brasil, a transmissão começa às 11h45 (horário de Brasília).

Transmissão do jogo do Al Hilal

A partida do Campeonato Saudita entre Al Hilal e Al-Ettifaq hoje, 8, começa às 11h45, horário de Brasília, e os torcedores do Brasil podem assistir no canal Bandsports, na TV paga, e no GOAT - Youtube de graça em qualquer lugar do país.

Al Hilal está novamente no topo da classificação, mas sua posição não está totalmente segura, pois eles se preparam para enfrentar um time do Al Ettifaq que está em queda livre, com o técnico Steven Gerrard sob forte escrutínio.

Em sua tentativa de manter o título da Arábia Saudita, o Al Hilal teve um início impressionante, vencendo oito de seus primeiros nove jogos e empatando um. No entanto, em sua última partida, eles tiveram que lutar para se recuperar de um déficit de 1 a 0 para salvar um ponto em um empate tenso contra o rival Al Nassr.

Agora, eles voltam sua atenção para o Al Ettifaq, que continuou a apoiar Gerrard apesar de uma série de resultados ruins. O time passou sete partidas sem vencer e foi derrotado por 2 a 0 pelo Al-Qadsiah em sua partida mais recente.

Neymar joga? Veja escalação

A grande notícia do Al Hilal é a possível rescisão do contrato de Neymar, após sua última lesão durante a recente partida da Liga dos Campeões da AFC. O atacante não joga nessa sexta-feira.

Al-Hilal: Bounou; Cancelo, Koulibaly, Al Bulaihi, Lodi; Kanno, Milinkovic-Savic; Leonardo, Malcolm, Al-Dawsari; Mitrovic.

Al Ettifaq: Rodak; Alolayan, Al-Sebyani, Madu, Otaibi; Fofana, Al-Malki, Wijnaldum, Medran; Costa, Dembélé.

