Maior campeão da Copinha, o Corinthians estreia na edição de 2023 diante do Zumbi, de Alagoas, nesta terça-feira

Jogo do Corinthians na Copinha hoje: transmissão e horário na terça-feira, 03 de janeiro 2023

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Zumbi, de Alagoas, na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo grupo 12. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o jogo do Corinthians na Copinha hoje vai começar às 21h45 (horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir a partida nesta terça ao vivo.

Transmissão do jogo do Corinthians na Copinha hoje

O jogo do Corinthians na Copinha hoje vai passar no SporTV e GloboPlay, às 21h45 (Horário de Brasília).

Aqueles que possuem o canal pago em sua operadora como a Sky, Claro, Oi ou a Vivo, basta sintonizar a emissora na televisão e assistir ao duelo entre Corinthians e Zumbi nesta terça-feira.

Para quem não é assinante, dá para acompanhar tudo no GloboPlay, plataforma de streaming, mas apenas para quem é membro. As imagens do SporTV são retransmitidas na plataforma.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul o pontapé inicial começa a partir das 20h45, horário local.

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

TV: SporTV

LiveStream: GloboPlay

Grupo do Corinthians na Copinha 2023

Com sede em Araraquara, o Corinthians pertence ao grupo 12 na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao lado do Zumbi Esporte Clube (Alagoas), Fast (Manaus) e Ferroviária, anfitriã.

Serão três rodadas em pontos corridos, onde somente o primeiro e segundo lugar avançam para a segunda fase da competição. Os líder joga contra o segundo lugar da chave ao lado, enquanto o segundo enfrenta o primeiro.

O Corinthians é o favorito no grupo. Na temporada passada, entretanto, caiu na terceira fase para o Resende.

GRUPO 12

1 Corinthians

2 Fast

3 Ferroviária

4 Zumbi

Quantos títulos da Copinha tem o Corinthians?

O Corinthians é o maior campeão da Copinha em toda a história com 10 títulos, conquistados nos anos de 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017.

O elenco tem cinco taças a mais do que Internacional e Fluminense, empatados na segunda posição entre os maiores campeões do torneio de base.

O primeiro ano em que venceu a Copinha foi em 1969, justamente na primeira edição realizada em toda a história. Contra o Nacional, o Timão venceu por 1 a 0.

O último ano em que venceu a competição, por outro lado, foi em 2017, e de maneira invicta. Contra o Batatais, o alvinegro fez 2 a 1 e tornou-se decacampeão da Copinha.

Relembre como foi a conquista do título em 2017.



